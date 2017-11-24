«يبدو أن عادة التحرش باتت تشمل حتى كبار الضباط في أميركا!»

الصحافية الأميركية كارول ليونينغ تعلق بدهشة على ما ذكرته لجنة الانضباط العسكري من أن بعض المسؤولين العسكريين تصرفوا على نحو غير لائق مع النساء، خلال مشاركتهم في جولة الرئيس ترامب في آسيا.