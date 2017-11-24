«يبدو أن عادة التحرش باتت تشمل حتى كبار الضباط في أميركا!»
الصحافية الأميركية كارول ليونينغ تعلق بدهشة على ما ذكرته لجنة الانضباط العسكري من أن بعض المسؤولين العسكريين تصرفوا على نحو غير لائق مع النساء، خلال مشاركتهم في جولة الرئيس ترامب في آسيا.
«شكراً جزيلاً.. لقد أثلجت قلوبنا»
مشاهدات برنامج «صباح الخير بريطانيا» يعربن عن شكرهن وتقديرهن لضيف البرنامج بيرس مورغان لدفاعه عن النساء البريطانيات عندما وصفهن خبير العلاقات العاطفية ريتشارد لارونيا خلال البرنامج بأنهن بدينات وكثيرات الشكوى، ويأخذن أكثر مما يعطين.
«إبقاء زواجها مستمراً لم يكن هو الإنجاز الأكبر للملكة فحسب بل وأيضا محافظتها على نجاح أعمال مشاريعها»
الإعلامية والصحافية البريطانية جانيت ستريت بورتر تدلي برأيها بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية السبعين لزواج الملكة إليزابيث من الأمير فيليب.
«إنه يريد هذا لأنه متقدم في العمر»
أحد أعضاء حزب المحافظين البريطاني يعقب مازحا على مطالبة زعيم حزب العمال جيريمي كوربن في البرلمان زيادة المال المخصص في الميزانية لرعاية كبار السن.
«أريد الزواج وأريد الإنجاب وأريد أن يحدث كل هذا الآن»
المغنية البريطانية ريتا أورا تكشف عن مدى رغبتها في العثور على رجل مناسب وموثوق به من أجل تلقيح بويضاتها التي جمدتها قبل أربع سنوات.