«هل تظن أنهم سينالون من الرئيس؟»

جاريد كوشنر صهر الرئيس ترامب مخاطباً احد اصدقائه بعد الشائعات عن اقتراب التحقيقات في دور روسيا في انتخابات الرئاسة الاميركية من الرئيس نفسه.