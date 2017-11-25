«أتمنى عيد شكر سعيدا للجميع ما عداك انت يا هارفي.. أنا مسرورة لأن عقابك بطيء فانت لا تستحق رصاصة»
الممثلة الاميركية أوما ثيرمان في تعليق على انستغرام حول التصرفات الشائنة للمنتج هارفي وينستين.
«هل تظن أنهم سينالون من الرئيس؟»
جاريد كوشنر صهر الرئيس ترامب مخاطباً احد اصدقائه بعد الشائعات عن اقتراب التحقيقات في دور روسيا في انتخابات الرئاسة الاميركية من الرئيس نفسه.
«هذا مؤلم ولكنني اعتقد ان الألم بشير التغيير»
الممثل ميل غيبسون معلقا على الفضائح التي تهز هوليوود حاليا.
«شعرت كأنني أميرة»
نجمة التنس سييرينا وليامز في تغريدة عن حفل زفافها ارفقتها مع صورة لأحد فساتين الزفاف الثلاث التي ارتدها خلال الحفل.