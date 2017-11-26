«أنت لا تستطيعين تغيير والديك».

بهذه العبارة رد أصدقاء ويلو (17 سنة) ابنة النجم ويل سميث، عندما اشتكت سوء حظها لأنها نشأت في أسرة شهيرة بهوليوود، بينما تريد هي تحقيق آمالها في عالم الفن والسينما بمفردها بعيدا عن أبيها وأمها.