«فارق العمر ليس مشكلة»

هذا ما يقوله بول هوليوود (51 سنة)، الذي يعتبر من أشهر الطهاة الإنجليز، بعد أن كشف أنه انفصل عن زوجته أليكساندرا عقب 20 سنة من الزواج، وذلك لأنه على علاقة مع فتاة في الحادية والعشرين التقى بها في أحد النوادي الليلية، حينما كان يحتفل بعيد ميلاد زوجته.