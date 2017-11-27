«من الواضح أنها ترى فيه توأم روحها»
أصدقاء نجمة تلفزيون الواقع كيت رايت، المفتونة بصديقها لاعب كرة القدم فيرديناند، يعلقون على قولها لهم إنها تعيش سعادة غامرة معه.
«فارق العمر ليس مشكلة»
هذا ما يقوله بول هوليوود (51 سنة)، الذي يعتبر من أشهر الطهاة الإنجليز، بعد أن كشف أنه انفصل عن زوجته أليكساندرا عقب 20 سنة من الزواج، وذلك لأنه على علاقة مع فتاة في الحادية والعشرين التقى بها في أحد النوادي الليلية، حينما كان يحتفل بعيد ميلاد زوجته.
«هل الأمر مجرد مصادفة أم أنه عمل مقصود؟»
تساؤل للصحافة بعدما ربط مسلسل تاريخي يعرض الآن في بريطانيا الأمير فيليب - الذي يحتفل هذه الأيام بذكرى زواجه السبعين من الملكة إليزابيث - بفضيحة حول علاقة في الستينيات بين وزير الدفاع البريطاني جون بروفيومو آنذاك وفتاة ليل تدعى كريستين كيلر، كانت على علاقة أيضا بالملحق العسكري الروسي يفغيني إيفانوف.
«آسفة جدا.. لقد انتهى كل شيء الآن»
دافينا ماكول، التي عملت سابقا مذيعة في برنامج «بيغ براذر»، تعلن انفصالها عن نجم التلفزيون ماثيو روبرتسون الذي أنجبت منه 3 أطفال خلال 17 سنة من الزواج، وبررت ذلك بالقول إن هذه الخطوة تأتي اعترافا منها بالأخطاء التي ارتكبتها في حياتها.
«متى سيفعل هذا؟»
الصحافية البريطانية ليديا سميث تعقب على اهتمام الرئيس ترامب بالتوجه إلى ملعب للغولف لتحدي اللاعب المحترف تايغر وودز، بعد تعهده بمعالجة الفوضى القائمة التي ورثها عن سابقيه في الشرق الأوسط على حد قوله.