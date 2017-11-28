«ليس هناك وجود للسياسة الأميركية في الشرق الأوسط»
الصحافي البريطاني الشهير روبرت فيسك يتحدث عن دور الرئيس الروسي النشط بوتين في المنطقة، وتوليه زمام المبادرة في أحداثها المتلاحقة وسط غياب شبه تام لنظيره الأميركي.
«يبدو أن كل شيء ممكن في عالم هوليوود»
تعليق للصحافة بعدما بثت النجمة الأميركية غوينيث بالترو صورة على إنستغرام تجمعها مع زوجها السابق المغني كريس مارتن، وخطيبها الجديد كاتب السيناريو براد فالتشوك، وهم يتناولون طعام الفطور معا بانسجام تام.
«لا أستطيع التعبير عن مدى حبي وامتناني له»
النجمة نيكول كيدمان تمتدح زوجها كيث أوربان بعدما أهداها مزرعة ثمنها 48 مليون دولار من أجل متابعة أعمالها في هوليوود.
«ليست لدي فكرة دقيقة حول هذا الموضوع»
ديفيد بيكام، نجم كرة القدم سابقا، يرد على سؤال حول مدى قيمة «علامته التجارية» في عالم الأعمال، في حين تبلغ قيمة إمبراطورية زوجته في عالم الأزياء 100 مليون جنيه إسترليني. لكن يقال إن ديفيد يكسب مـا يصل إلى 70 ألف دولار يوميا.
«أحب أن أكون أبا»
الرياضي الأولمبي إيان ثورب، الذي يعتبر واحدا من أشهر السباحين في أستراليا، وهو يكشف عن مدى شغفه بتكوين عائلة وإنجاب أطفال بعدما أصبح خالا.