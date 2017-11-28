«ليست لدي فكرة دقيقة حول هذا الموضوع»

ديفيد بيكام، نجم كرة القدم سابقا، يرد على سؤال حول مدى قيمة «علامته التجارية» في عالم الأعمال، في حين تبلغ قيمة إمبراطورية زوجته في عالم الأزياء 100 مليون جنيه إسترليني. لكن يقال إن ديفيد يكسب مـا يصل إلى 70 ألف دولار يوميا.