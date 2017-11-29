«نتمنى لكما أنا وميشال حياة سعيدة مفعمة بالحب والفرح»

جزء من تغريدة بعث بها الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما للأمير هاري، مهنئا بخطبته لصديقته ميغان ماركل. ومن الملاحظ أن هذه الرسالة العلنية جاءت بعد ساعات قليلة فقط من إعلان الخطوبة في حين لم يصدر شيء علني من هذا القبيل حتى الآن عن الرئيس ترامب.