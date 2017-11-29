«هذه المرأة الجميلة تعثرت ثم دخلت حياتي بخطى رشيقة»
الأمير البريطاني العاشق هاري يكشف لأول مرة كيف فاجأ صديقته ميغان ماركل، وطلب يدها جاثيا على ركبتيه خلال حفل شواء في بيته الريفي. وكيف وافقت هي فورا على ذلك.
«إنها امرأة رائعة بكل معنى الكلمة»
ميغان ماركل خطيبة الأمير هاري تصف مقابلتها الأولى مع الملكة إليزابيث، وكيف كانت الكلاب الويلزية الصغيرة الحجم تغفوا عند قدميها أثناء تناولهما الشاي خلال اللقاء.
«يتعين على المرأة أحيانا أن تتحمل شيئا
من المسؤولية عن تعرضها للتحرش»
الممثلة البريطانية الشهيرة ديم أنجيلا لانسبري -92 -، التي منحتها الملكة إليزابيث مرة لقب «السيدة»، تؤكد أن مبالغة المرأة في إبراز جمالها يمكن أن يدفع البعض للتحرش بها أحيانا.
«فقدت أعز الأصدقاء»
الممثل الأميركي أندي غارسيا يعرب، في رسالة عاطفية على الإنترنت، عن مدى حزنه لموت صديقه خوليو أوسكار ـ 62 سنة ـ بعد إصابته بنوبة قلبية مفاجئة.
«نتمنى لكما أنا وميشال حياة سعيدة مفعمة بالحب والفرح»
جزء من تغريدة بعث بها الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما للأمير هاري، مهنئا بخطبته لصديقته ميغان ماركل. ومن الملاحظ أن هذه الرسالة العلنية جاءت بعد ساعات قليلة فقط من إعلان الخطوبة في حين لم يصدر شيء علني من هذا القبيل حتى الآن عن الرئيس ترامب.
«ماذا فعلت لوجهك؟»
تساؤل لمعجبي النجمة السينمائية كاثرين زيتا جونز ـ 48 سنة ـ بعدما أدهشتهم بصفاء بشرتها الخالية تماما من التجاعيد، وبامتلاء شفتيها، وذلك عندما ظهرت لأول مرة خلال حفل فني بعد غياب طويل نسبيا.