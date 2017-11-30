«لا أعتقد أننا يمكن أن نصبح أصدقاء يوما»
ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة، يستبعد إقامة علاقة صــداقة حقيقية مع نظيره كريستيانو رونالدو نجم نادي ريال مدريد، وذلك لأن مثل هذه الصداقة تتطلب برأيه قضاء وقت طويل معا لكي تترسخ في حين أنهما لا يلتقيان إلا في مناسبات توزيع الجوائز، التي يربح أحدهما الجائزة الأولى فيها عادة.
«ربما يمثل زواج الأمير هاري شعاع أمل للبريطانيين الذين يعانون الآن من الكثير من المشاحنات حول مختلف القضايا»
تعليق لصحيفة «ذا صن» بعد الإعلان عن زواج الأمير من صديقته الممثلة ميغان ماركل في الربيع المقبل.
«إننا نشهد أعمال إبادة جماعية في بورما ولا نفعل شيئا»
الصحافي البريطاني بيتر أوبورن يؤكد أن كذب رئيس الحكومة البريطانية السابق توني بليرفي امتلاك صدام حسين أسلحة دمار شامل وما نجم عن ذلك من غزو للعراق هو السبب الذي يجعل الغرب الآن مترددا في القيام بأي عمل عسكري في الخارج.
«الحقيقة أنني أتحول إلى امرأة فظة عندما ألتقي الناس في الأماكن العامة»
الممثلة جينيفر لورانس (27 سنة)، التي تتقاسم مع شريكها في العمل ثروة تصل إلى 450 مليون دولار تقريبا، تعترف بأنها تصبح امرأة أخرى عند التعامل مع الآخرين، وذلك بهدف الدفاع عن نفسها أمام تدخلاتهم في خصوصياتها.