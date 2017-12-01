«هذا غير صحيح على الإطلاق»
الرئيس ترامب ينكر أن زوجته ميلانيا لم تحبذ فوزه في الانتخابات لأنها لا تحبذ لقب «السيدة الأولى»، كما زعمت مجلة «فانتي فير» التي كانت قد أجرت معها لقاء صحافيا مؤخرا ذكرت خلاله ميلانيا أنها لا تحب دخول البيت الأبيض.
«من الواضح أنه لم يشأ الخوض في وحول السياسة»
الصحافية البريطانية جوانا مورهيد تكشف لماذا امتنع البابا فرانسيس في خطابه خلال زيارته ميانمار عن ذكر كلمة الـ «روهينغا» التي تشير إلى المجازر المرتكبة بحق المسلـمين فـي هـذا البلد.
«لابد من الاعتراف بأني كنت في غاية التوتر والانفعال»
نجمة فيلم «ليدي بيرد» الدرامي الممثلة الإيرلندية سيرشا رونان (23 سنة) تكشف خلال لقاء تلفزيوني انها لم تستطع مشاهدته لأول مرة عقب الانتهاء منه إلا بعد أن تناولت جرعة من المهدئات.
«هل ستقبل هذا الحكم؟»
تساؤل للصحافة بعدما قيل إن نجمة الغناء ماريا كاري ستحصل بقرار من المحكمة على 10 ملايين دولار كتسوية مالية بعد انفصالها عن خطيبها الملياردير الإسترالي جيمس باكر، الذي كانت قد طالبته بمبلغ 50 مليون دولار كتعويض لها عن تعطيله جولاتها الغنائية بسبب خلافاتهما العاطفية.
«بصرف النظر عن مدى ثقافتك وموهبتك وثرائك إلا أن طريقة تعاملك مع الآخرين هي التي تكشف شخصيتك الحقيقية في النهاية»
جزء من تغريدة غامضة بثتها كريسيدا بوناس، صديقة الأمير البريطاني هاري سابقا، بعد ساعات فقط من إعلان خطوبته لصديقته الأخرى ميغان ماركل. ويذكر أن كريسيدا كانت قد انفصلت عن الأمير عام 2014 بعد أن توقع كثيرون انها سوف تكون زوجته في المستقبل.