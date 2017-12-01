«بصرف النظر عن مدى ثقافتك وموهبتك وثرائك إلا أن طريقة تعاملك مع الآخرين هي التي تكشف شخصيتك الحقيقية في النهاية»

جزء من تغريدة غامضة بثتها كريسيدا بوناس، صديقة الأمير البريطاني هاري سابقا، بعد ساعات فقط من إعلان خطوبته لصديقته الأخرى ميغان ماركل. ويذكر أن كريسيدا كانت قد انفصلت عن الأمير عام 2014 بعد أن توقع كثيرون انها سوف تكون زوجته في المستقبل.