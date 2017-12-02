«اعتقد أن ريسا يجب أن تحصل على هذه الجائزة.. لقد أنقذت حياتي»
المغنية سيلينا غوميز (25 عاما) لدى تسلمها لجائزة امرأة العام لمجلة «بيلبورد» التي قدمتها لها صديقتها الحميمة فرانسيا ريسا التي كانت قد تبرعت لها باحدى كليتيها في سبتمبر الماضي.
«ستكون الفرنسية اللغة الأولى في أفريقيا وربما في العالم»
الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مخاطبا الطلبة خلال زيارته لبوركينا فاسو.
«إنهم محقون في اعتباري تهديدا لهم»
زعيم حزب العمال البريطاني جيريمي كوربن في اشارة الى تقرير لبنك مورغان ستانلي الاميركي ذكر فيه ان حكومة برئاسة كوربن ستكون اشد خطرا على الاقتصاد البريطاني من الانسحاب من الاتحاد الاوروبي.
«جاء كانيي إلى هذه المهنة على شركة أسطواناتي لذلك كنت دائما مثل شقيق أكبر له»
المغني الاميركي جيه زي متحدثا عن علاقاته المتوترة بصديقه القديم المغني كانيي ويست ردا على ما يقال ان هذا التوتر ما هو الا انعكاس لتوتر علاقة زوجته بيونسي بزوجة كانيي كيم كارديشيان.
«أعرف أن معجبيك سيزدادون إعجابا بك إذا ما أقلعت عن ارتداء الفراء الطبيعي»
الممثلة باميلا اندرسون في رسالة الى كيم كارديشيان أرفقتها مع هدية هي معطـف من الفــراء الاصطناعي لاقناعها بالانضمام الى حملتها المناهضة لاستخدام فراء الحيوانات.