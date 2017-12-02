«اعتقد أن ريسا يجب أن تحصل على هذه الجائزة.. لقد أنقذت حياتي»

المغنية سيلينا غوميز (25 عاما) لدى تسلمها لجائزة امرأة العام لمجلة «بيلبورد» التي قدمتها لها صديقتها الحميمة فرانسيا ريسا التي كانت قد تبرعت لها باحدى كليتيها في سبتمبر الماضي.