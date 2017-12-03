«يمكنك دوما أن تقول: لا للمخدرات.. أو تذهب للعلاج في إحدى المصحات.. لكنني لا أعرف لماذا استغرقت كل هذا الزمن حتى أتعلم هذه الحقائق البسيطة؟!»

النجمة البريطانية تارا بالمر تومكينسون (45 عاما) في آخر حوار معها في التلفزيون البريطاني قبل وفاتها المفاجئة هذا العام بفعل معاناتها من القرحة. النجمة البريطانية تارا بالمر تومكينسون (45 عاما) في آخر حوار معها في التلفزيون البريطاني قبل وفاتها المفاجئة هذا العام بفعل معاناتها من القرحة.