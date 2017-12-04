«أعتقد أن هذه الجائزة من حق فرانسيا ريسا لأنها أنقذت حياتي»

نجمة الغناء سيلينا غوميز خلال تسلمها جائزة «امرأة العام» الموسيقية التي أهدتها والدموع في عينيها لصديقتها فرانسيا ريسا التي كانت قد تبرعت لها بإحدى كليتيها.