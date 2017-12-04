«أعتقد أن هذه الجائزة من حق فرانسيا ريسا لأنها أنقذت حياتي»
نجمة الغناء سيلينا غوميز خلال تسلمها جائزة «امرأة العام» الموسيقية التي أهدتها والدموع في عينيها لصديقتها فرانسيا ريسا التي كانت قد تبرعت لها بإحدى كليتيها.
«آمل أن يسامحوني»
البابا فرانسيس يخرج عن صمته، ويطلب الصفح من مسلمي الروهينغا، لأنه لم يستطع التحدث حول اضطهادهم في بلدهم خلال زيارته لميانمار مؤخرا.
«لا بد من باريس وإن طال السفر»
الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما لدى وصوله للعاصمة الفرنسية في ختام جولة دولية طويلة لم ينس أن ينتقد خلالها الرئيس ترامب بسبب قراره الانسحاب من اتفاقيات باريس لتغير المناخ.
«لو عرفت المرأة كيف تحمي بشرتها في شبابها لتمتعت بنضارتها لوقت طويل بعد ذلك»
النجمة الأسترالية نيكول كيدمان (50) المشهورة بصفاء بشرتها، تكشف خلال لقاء صحافي أسرار الجمال والمحافظة على مظهر الشباب.
«لا.. ليست هناك رجعة»
هذا ما تقوله المغنية لويز ريدناب بعد أن قدمت الأوراق الرسمية للمضي قدما في إجراءات الطلاق عقب زواج استمر 19 سنة من لاعب كرة القدم جيمي ريدناب.