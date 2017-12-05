«لاشك أن مثل هذا السلوك يثير شعورا بالضيق»
الممثلة الأميركية ميغان ماركل، التي تنحدر من أم سوداء البشرة وأب أبيض اللون، تعرب عن شعورها بالإحباط من أولئك الذين يثيرون أسئلة عنصرية حول زواجها المقبل من الأمير البريطاني هاري.
«فكر قبل أن تتحدث وفكر قبل أن تغرد»
الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما ينصح خلفه ترامب لأن البيت الأبيض يجد نفسه مضطرا دوما للدفاع عن الرئيس بسبب تصريحاته اللاهبة والمتسرعة على الشبكة العنكبوتية.
«أنا مصنع أفكار».
ابن الملكة البريطانية الأمير أندرو (57 سنة) يكشف أنه يعتبر نفسه رجل أعمال مقيما في قصر باكينغهام، وانه يقوم بدور مهم الآن في الثورة الرقمية التي يعيشها العالم اليوم.
«بكل مشاعر الحزن قررنا الانفصال بمودة»
مصفف الشعر البريطاني الشهير كيم سيتيني وعارضة الأزياء أمبر ديفيز المتخصصة بالمقاسات الكبيرة، يعلنان انتهاء علاقتهما الغرامية بعد 5 أشهر فقط من فوزهما بجائزة المسلسل التلفزيوني «جزيرة الحب».
«لا يمكن القول إن المسألة انتهت حتى تنتهي بالفعل»
رئيس الحكومة البريطانية السابق توني بلير، الذي يصفه البعض بالباحث عن المشاكل، يؤكد أن قرار انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمكن التراجع عنه، ويزعم أن حكومة تيريزا ماي تتفاوض الآن على اتفاق مستحيل مع الأوروبيين.