«لا يمكن القول إن المسألة انتهت حتى تنتهي بالفعل»

رئيس الحكومة البريطانية السابق توني بلير، الذي يصفه البعض بالباحث عن المشاكل، يؤكد أن قرار انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمكن التراجع عنه، ويزعم أن حكومة تيريزا ماي تتفاوض الآن على اتفاق مستحيل مع الأوروبيين.