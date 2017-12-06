«ارقدي بأمان، وشكرا على كل شيء»
المغني البريطاني الشهير إلتون جون (70 عاما) يعلن على الإنستغرام وفاة والدته شيلا بعد شهور قليلة من تصالحهما عقب قطيعة استمرت 9 سنوات.
«إنهم يدفعون المنطقة إلى حافة حرب نووية»
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يعبر عن استيائه من المناورات الجوية المشتركة بين أميركا وكوريا الجنوبية في شبه الجزيرة الكورية.
«ستندم على هذا بالتأكيد»
المذيعة البريطانية جوزيه جيبسون تخاطب خطيبها ليوك سانو عبر الإنترنت بعد أن علمت أنه أرسل إليها سلسلة من الرسائل بينما كان يقضي الوقت مع صديقة جديدة.
«مِن زوجة لرئيس حكومة تقطن في 10 داوننغ ستريت إلى مصممة أزياء»
تعليق للصحافة بعدما شوهدت سامانثا كاميرون، زوجة ديفيد كاميرون، الذي كان رئيسا للحكومة سابقا، تشق طريقها وسط نخبة من كبار مصممي الأزياء لحضور حفل توزيع جوائز الأزياء البريطانية.
«هل تعرفون ميغان ماركل؟ أنا أبوها»
توماس ماركل (73 عاما) والد ميغان يتباهى أمام أصدقائه بأنه والد خطيبة الأمير هاري.