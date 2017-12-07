«إنه ملك التغريد»
هذا ما أعلنه موقع الـ «تويتر» عن الرئيس السابق باراك أوباما بعدما تبين أنه استحوذ على أعلى نسبة من الـ «لايكات» هذه السنة بالمقارنة مع الرئيس دونالد ترامب الذي لم يستحوذ على شيء يذكر.
«هذا الأمر مثل تناول لحم صديقك»
سايمن كاول، كبير محكمي برنامج المواهب البريطاني، خلال انتقاده القتل الوحشي الذي تتعرض له الحيوانات، ويتعهد بالتصدي لتجارة مزارع لحوم الكلاب.
«قالوا لي أني لست جميلة، ولست نحيفة بما يكفي»
الممثلة الأميركية ميغان ماركل، التي خطبها الأمير هاري مؤخرا، تكشف معركتها مع المتطفلين عندما كانت تحاول دخول عالم التمثيل في هوليوود.
«لاشك أني كنت مخطئا بصرف النظر عن أي شيء»
الملاكم البريطاني أمير خان يعترف بأنه حاول العودة لأيام العزوبية على الرغم من دخوله القفص الذهبي مع زوجته فريال مخدوم.
«لقد وصل الأمر بي لفقدان قدرتي على الاستمرار بالحياة»
الإعلامية التلفزيونية جينجر جي، التي تطل يوميا صباحا من شاشة التلفزيون الأميركي للتحدث حول النشرة الجوية، تكشف مدى معاناتها من الاكتئاب الذي أصابها بعد محاولتها الانتحار قبل 15 عاما.