«يبدو أن جسمي بدأ يعود لما كان عليه قبل الجراحة»

الممثل والإعلامي التلفزيوني ريدريغو الفيز، الذي كان قد خضع لأكثر من 50 جراحة تجميلية كلفته حوالي 400 ألف جنيه إسترليني، يعلن عزمه إجراء جراحة جديدة السنة المقبلة لأن حجم جسمه بات ضخما على حد زعمه، وفقد شكله المتناسق.