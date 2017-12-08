«أميركا لن تكون نفسها إذا بقي ترامب رئيسا لها»
وزير خارجية ألمانيا سيغمار غابرييل يُحذر العالم من نهج السياسة الأميركية الراهنة في القضايا والعلاقات الدولية.
«ما كانا سيبقيان معا على الأرجح لولا طفلهما بلو آيفي»
تعليق للصحافة بعدما تمكنت نجمة الغناء بيونسيه من استعادة ثقتها، ولو بصعوبة على الأرجح، بزوجها مغني الراب جيه زد عقب اعترافه بخيانته لها خلال لقاء تلفزيوني أثار الكثير من الضجيج الأسبوع الماضي.
«يبدو أن جسمي بدأ يعود لما كان عليه قبل الجراحة»
الممثل والإعلامي التلفزيوني ريدريغو الفيز، الذي كان قد خضع لأكثر من 50 جراحة تجميلية كلفته حوالي 400 ألف جنيه إسترليني، يعلن عزمه إجراء جراحة جديدة السنة المقبلة لأن حجم جسمه بات ضخما على حد زعمه، وفقد شكله المتناسق.
«إنه يصب الزيت على النار»
الإعلامي البريطاني الشهير بيرز مورغان ينتقد قرار الرئيس ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية إليها.
«أحبك دوما وإلى الأبد»
المغني الشاب جستن بيبر (23 عاما) والفائز بجائزة غرامي، يعرب في رسالة عاطفية قصيرة عن حبه واعتزازه بأبيه جيريمي (43 عاما) الذي يعود الفضل إليه في تعليمه، ليس فقط عزف الموسيقى بل وأيضا كيفية قيادة السيارة.