الرئيس الاميركي السابق باراك اوباما في كلمة امام النادي الاقتصادي في شيكاغو وذلك في تلميح الى ظاهرة دونالد ترامب.

«هذا ما حدث في المانيا في ثلاثينيات القرن الماضي.. عندما ظهر هتلر»

«كلما دخلت غرفة ملابسي ورأيت ملابس على الارض اعرف ان بروكلين كان فيها لأنني شخص يحب الترتيب»