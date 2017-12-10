«ليس هناك ما يدعو إلى القلق»
رد البيت الأبيض على تساؤل لبعض رجال الصحافة حول سبب تلعثم الرئيس ترامب خلال خطابه حول نقل السفارة الأميركية إلى مدينة القدس والاعتراف بها كعاصمة لإسرائيل.
«كانت وسيلة لغاية محددة»
النجمة الشهيرة أنچيلينا چولي، الحائزة على جائزة الأوسكار، تعترف بأنها دخلت عالم التمثيل في المقام الأول ليس لأنها تحب هذه المهنة بل لأنها أرادت مساعدة أمها مارشلين في دفع فواتيرها، خاصة بعد وقوعها فريسة للمرض.
«لقد أهانني دون أدنى شك»
الممثلة الأميركية كاثرين روسيتر تكشف أن الممثل والمخرج الكبير داستن هوفمان كان يتحرش بها باستمرار خلال عملهما في فيلم «موت بائع».
«متعة الحياة تكمن في أن نعيشها ببساطة»
دوريا، والدة ميغان ماركل خطيبة الأمير هاري، خلال تحدثها مع أحد جيرانها وهي تنقل الخضراوات والفواكه التي اشترتها إلى البيت من السيارة.
«طموح غريب»
تعليق لبعض أصدقاء عارضة الأزياء الأسترالية فيكتوريا لي بعد أن كشفت عن رغبتها في أن تصبح نجمة سينمائية كبيرة من خلال القيام بأدوار شريرة على الشاشة.