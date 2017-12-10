«كانت وسيلة لغاية محددة»

النجمة الشهيرة أنچيلينا چولي، الحائزة على جائزة الأوسكار، تعترف بأنها دخلت عالم التمثيل في المقام الأول ليس لأنها تحب هذه المهنة بل لأنها أرادت مساعدة أمها مارشلين في دفع فواتيرها، خاصة بعد وقوعها فريسة للمرض.