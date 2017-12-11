«أعكف منذ عقدين على دراسة شخصيات الكذابين، لكن لم أر في الحقيقة شخصا كاذبا مثل ترامب»
بيلا ديبولا، المتخصصة في مادة علم النفس بجامعة كاليفورنيا، والتي تحتفظ بملفات لكثيرين من الكذابين، تؤكد أنها لم تجد خلال دراستها من يضارع ترامب في الكذب.
«ربما أسامح قاتل شقيقتي، لكنه لا يستحق الحرية»
الممثل كيسلي غرامر، الحائز على جائزة «إيمي» 6 مرات، يكشف أن جريمة اغتصاب شقيقته وقتلها على يد قاتل محترف قبل 24 سنة لاتزال محفورة في ذاكرته إلى الآن.
«من الواضح أنه يحبها قولا وفعلا»
تعليق لأصدقاء الأمير هاري بعد أن أقلع عن عادة التدخين من أجل خطيبته ميغان ماركل التي لا تحب هذه العادة.
«أعدكم بأن كل شيء سيكون على ما يرام»
المغني جاستن بيبر يتعهد باستخدام كل موارده لمساعدة ضحايا حرائق الغابات التي تجتاح ولاية كاليفورنيا الأميركية منذ فترة طويلة.
«أحببتها أكثر من أي شخص آخر في هذا العالم»
بيلي أوبريان، حارس فريق مانشستر لكرة القدم سابقا، وهو يعرب عن مدى شعوره بالألم لفقدانه صديقته فاي هاوارد، التي شنقت نفسها بعد معاناتها من مرض منهك في أمعائها.
«إنه نقطة مضيئة في حياتي»
الممثلة الأسترالية نيكول كيدمان خلال تحدثها بفخر حول فيلمها «إم إكس بانديتس» لأنه فيلم إسترالي بالكامل، وتتعهد بمساندة المخرجين والكتاب الأستراليين، قائلة إن بلدها زاخر بالكثير من المواهب الفنية في هذا المجال.