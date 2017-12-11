«أعكف منذ عقدين على دراسة شخصيات الكذابين، لكن لم أر في الحقيقة شخصا كاذبا مثل ترامب»

بيلا ديبولا، المتخصصة في مادة علم النفس بجامعة كاليفورنيا، والتي تحتفظ بملفات لكثيرين من الكذابين، تؤكد أنها لم تجد خلال دراستها من يضارع ترامب في الكذب. بيلا ديبولا، المتخصصة في مادة علم النفس بجامعة كاليفورنيا، والتي تحتفظ بملفات لكثيرين من الكذابين، تؤكد أنها لم تجد خلال دراستها من يضارع ترامب في الكذب.