«يتعين على المرأة بالطبع الكشف عن حوادث التحرش التي تتعرض لها»
نكي هالي، مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، تشجع النساء بمن فيهن اللواتي يتهمن الرئيس ترامب بسوء السلوك، عدم التردد في الإفصاح عما حدث لهن مهما كانت الأسباب.
«لقد قربتنا من بعضنا جدا»
جورجينا رود ريغيز، صديقة كريستيانو رونالدو نجم فريق البرتغال الوطني ولاعب نادي ريال مدريد لكرة القدم، تؤكد أنهما أصبحا أكثر سعادة بعد ولادتها طفلتهما ألانا التي أضفت جوا أسريا ساحرا على علاقتهما العاطفية.
«هذا هراء وأخبار لا صحة لها»
كاتب الأغاني كيث أوربان، المولود في نيوزيلندا، ينكر بشدة التقارير التي ذكرت أنه اشترى بيتا فخما بقيمة 52 مليون دولار في مدينة نيويورك كهدية لزوجته النجمة نيكول كيدمان.
«لا أزال لا أصدق هذا الأمر»
نجمة هوليوود السابقة جين فوندا تكشف أنها لم تعتقد يوما أنها ستبقى تدافع عن حقوق المرأة حتى الآن وهي تقترب من الثمانين من العمر.
«لابد من القول إني أشفق على ميغان ماركل»
الممثل مات سميث يؤكد أن على زميلته ميغان التخلي عن حياتها الطبيعية التلقائية التي تعودت عليها، والاستعداد لدخول عالم مختلف تماما يتسم بالالتزام بالتقاليد، وذلك بعد ارتباطها بأمير من العائلة البريطانية المالكة.