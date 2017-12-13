«ضربني بقسوة مفرطة لدرجة اعتقدت معها أنه سوف يقتلني»

عارضة الأزياء سامنثا فوكس تكشف في لقاء مع صحيفة الـ «ديلي ميل» أن أباها الذي يتولى شؤون عملها، والذي يعاني من إدمان الكوكايين، ضربها بجنون خلال نوبة غضب فقط لأنها طلبت من حارسها الشخصي تركيب جهاز راديو في سيارتها.