«يا الله.. لندن أبرد من موسكو!»
تعليق للصحافي البريطاني ستيوارت باترسون بعدما وصلت درجة الحرارة إلى 15 درجة تحت الصفر في لندن لتقضي المدينة أبرد ليلة في تاريخها منذ 7 سنوات.
«العالم يمكن أن يكون مكانا مقززا أحيانا»
الممثلة بيلا ثورن بعد تأكيدها تعرضها لمحاولة انتهاك جنسي لتحظى بعد ذلك بفيض من رسائل التأييد من جمهورها الذي طالبها بالكشف بسرعة عن تفاصيل المحاولة.
«في اليوم الذي التقيت بك تغيرت حياتي كليا»
عارضة الأزياء والشخصية التلفزيونية الأميركية كلو كارديشيان تفتح قلبها لصديقها تريستان ثومبسون وتكشف له أنها حامل منه.
«أعزائي الرعايا الأوروبيون أريدكم أن تبقوا»
رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي تخاطب في رسالة مفتوحة الأوروبيين المقيمين في بريطانيا، وتناشدهم عدم مغادرتها بعد انسحابها من الاتحاد الأوروبي.
«ضربني بقسوة مفرطة لدرجة اعتقدت معها أنه سوف يقتلني»
عارضة الأزياء سامنثا فوكس تكشف في لقاء مع صحيفة الـ «ديلي ميل» أن أباها الذي يتولى شؤون عملها، والذي يعاني من إدمان الكوكايين، ضربها بجنون خلال نوبة غضب فقط لأنها طلبت من حارسها الشخصي تركيب جهاز راديو في سيارتها.