«لا يزال جذابا ومفعما بروح الشباب»

النجمة كاثرين زيتا جونز تعلق بمرح على قبلة ابنها ديلان لجده كيرك دوغلاس بمناسبة عيد ميلاده الثاني بعد المائة، ومن المعروف أن نجم كيرك، الذي يلقبه البعض بأسطورة هوليوود، لمع في العشرات من الأفلام إثر دخوله عالم السينما عام 1946.