«لا يزال جذابا ومفعما بروح الشباب»
النجمة كاثرين زيتا جونز تعلق بمرح على قبلة ابنها ديلان لجده كيرك دوغلاس بمناسبة عيد ميلاده الثاني بعد المائة، ومن المعروف أن نجم كيرك، الذي يلقبه البعض بأسطورة هوليوود، لمع في العشرات من الأفلام إثر دخوله عالم السينما عام 1946.
«كانت جهودكم رائعة وحاسمة في ذلك الوقت العصيب»
كيت ميدلتون، دوقة كامبريدج، وهي تمتدح عمال الإغاثة الذين ساعدوا ضحايا حريق برج غرينفيل السكني الذي قضى على 71 شخصا، وجعل المئات بلا مأوى في يونيو الماضي.
«أجلوا الانسحاب من أجل تأمين اتفاق أفضل»
زعيم حزب العمال البريطاني جيريمي كوربن يفاجئ أعضاء البرلمان بإعلان تأييده شخصيا للتخلي عن موعد محدد للخروج من الاتحاد الأوروبي.
«أريد أن يتعلموا ما معنى «نعم» وما معنى (لا)»
الكاتبة والممثلة البريطانية دون فرينش وهي تتحدث حول سلوك الرجال بالقول انها تريد تسليح كل النساء الشابات حتى يتمكن من مواجهة حالات التحرش التي باتت ظاهرة منتشرة.
«من الواضح أن حبهما لكل ما هو جميل سبب رئيسي لصداقتهما الجديدة»
الصحافية البريطانية كاتي ستوري تعلق على علاقة الصداقة التي باتت تربط ميغان ماركل، خطيبة الأمير هاري، بمصممة الأزياء فيكتوريا بيكام التي تساعدها في إضفاء الاستقرار على حياتها في لندن.