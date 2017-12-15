«كان يوماً صعباً جداً بالفعل»

عارضة الأزياء والشخصية التلفزيونية الإنجليزية كاتي برايس وهي تشكر معجبيها عقب انهيارها أمام مشاهدي التلفزيون بسبب حزنها على أمها التي تعاني من مرض عضال. غير أن الجمهور ما لبث أن سخر منها عندما عادت بعد ذلك لوسائط التواصل الاجتماعي من أجل الترويج لنوع جديد من الحقائب النسائية.