«هناك مكان خاص في الجحيم لأولئك الذين يعتدون على الأطفال»
إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأميركي، تعلق على الاتهامات الموجهة للمرشح الجمهوري روي مور، الذي خسر انتخابات الكونغرس مؤخرا بالرغم من مساندة والدها له، ويذكر أن مور كان يتحرش بالفتيات الصغيرات في شبابه.
«سأجعل كوريا الشمالية أقوى قوة نووية في العالم»
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بعد أن أجرى أضخم اختبار نووي في الآونة الأخيرة بهدف تطوير رؤوس حربية نووية قادرة على ضرب الولايات المتحدة.
«أفضل عدم ارتداء الملابس بالكامل على ارتداء الفراء»
الممثلة المكسيكية كيت ديل كاستيلو (45 عاما) خلال وقوفها عارية أمام الكاميرا أثناء الحملة المناهضة لقتل الحيوان من أجل صنع ملابس من فرائه.
«كان يوماً صعباً جداً بالفعل»
عارضة الأزياء والشخصية التلفزيونية الإنجليزية كاتي برايس وهي تشكر معجبيها عقب انهيارها أمام مشاهدي التلفزيون بسبب حزنها على أمها التي تعاني من مرض عضال. غير أن الجمهور ما لبث أن سخر منها عندما عادت بعد ذلك لوسائط التواصل الاجتماعي من أجل الترويج لنوع جديد من الحقائب النسائية.
«من الواضح أنه من أكثر المشاهير في عالم السينما لطفاً وكرماً»
تعليق لبعض الصحافيين بعدما قدم النجم جورج كلوني سماعات أذن لركاب إحدى الرحلات الجوية، وذلك كجزء من اعتذار لهم عن الضجيج الذي أثاره طفلاه التوأم أثناء الرحلة. وكان كلوني قد أعطى أيضا 1.3 مليون دولار لكل صديق من أصدقائه الـ 14 الذين ساعدوه خلال عمله في هوليوود.