«سيشكل حفل زواجهما فائدة كبرى لبريطانيا»
خبراء الاقتصاد البريطاني يتوقعون أن تصل مكاسب البلاد خلال حفل زواج الأمير هاري من صديقته الممثلة ميغان ماركل إلى مليار جنيه استرليني نتيجة لتدفق السياح الراغبين في المشاركة في الاحتفال، ومشاهدة نتائج نهائيات مباريات كرة القدم الدولية التي ستتصادف مع حفل الزواج.
«تعلمين أني أحبك بلا حدود»
رسالة نصية من عارضة الأزياء جيجي حديد إلى صديقتها المغنية الأميركية تايلر سويفت بمناسبة حفل عيد ميلادها.
«سنرفع رأسك على رمح في سور البرلمان»
تهديد من بعض أعضاء حزب العمال البريطاني بقتل زميل لهم من حزب المحافظين لأنه قاطع خطاب زعيمهم جيريمي كوربن، وتجادل معه حول بعض القضايا الشائكة خلال جلسة في البرلمان.
«يبدو أن زواجنا انتهى قطعا»
خبيرة المكياج التلفزيوني ليزا أرمسترونغ، التي كانت سابقا عضوة في فرقة «دووس» الموسيقية، وهي تعرب عن مخاوفها أمام صديقاتها من أنها في طريقها إلى الطلاق من زوجها المذيع والممثل البريطاني أنثوني ماكبارتلين.
«ما وراء هذا التحول؟»
تساؤل لبعض الصحافيين الأميركيين بعدما تبين من عملية استطلاع جديدة للرأي أن شعبية ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأميركي قد زادت بمعدل 17 نقطة منذ أن تولى زوجها منصبه في يناير الماضي.