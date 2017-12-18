«يبدو أن زواجنا انتهى قطعا»

خبيرة المكياج التلفزيوني ليزا أرمسترونغ، التي كانت سابقا عضوة في فرقة «دووس» الموسيقية، وهي تعرب عن مخاوفها أمام صديقاتها من أنها في طريقها إلى الطلاق من زوجها المذيع والممثل البريطاني أنثوني ماكبارتلين.