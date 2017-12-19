«تعرضت لضغط شديد لكي أكذب بشأن عمري»

ميغان ماركل، خطيبة الأمير البريطاني هاري التي هي الآن في عامها السادس والثلاثين، تعترف بأن وكلاء كبار المخرجين ألحوا عليها بشدة كي لا تكشف أنها تجاوزت الثلاثين عند إجرائها المقابلات الفنية اللازمة قبل دخولها عالم هوليوود.