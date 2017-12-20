«باسم الإنسانية لا تتجاهلوا مأساة شعب الروهينغا»

الكاتب والصحافي إيان ولفيرتون يؤكد أنه شاهد معاناة الكثيرين في العالم، لكنه لم ير مثيلا للظروف البائسة جدا التي يعيشها في مخيمات اللاجئين أكثر من نصف مليون إنسان هربوا من أحداث العنف في ميانمار.