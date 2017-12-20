«باسم الإنسانية لا تتجاهلوا مأساة شعب الروهينغا»
الكاتب والصحافي إيان ولفيرتون يؤكد أنه شاهد معاناة الكثيرين في العالم، لكنه لم ير مثيلا للظروف البائسة جدا التي يعيشها في مخيمات اللاجئين أكثر من نصف مليون إنسان هربوا من أحداث العنف في ميانمار.
«السجون الأميركية غير إنسانية»
أبو حمزة المصري، إمام جامع فينسري بارك في شمال لندن، الذي يقضي الآن حكما بالسجن مدى الحياة في أميركا، يناشد سلطات السجون الأميركية السماح له بالانتقال إلى سجن في بريطانيا.
«الحلم الأميركي تحول إلى وهم لا أكثر ولا أقل»
فيليب ألستون، مقرر شؤون الفقر وحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، يؤكد أن سياسات ترامب جعلت الفقراء أكثر فقرا في الولايات المتحدة.
«من الواضح أنها مهتمة بالبقاء تحت الأضواء»
تعليق لبعض الصحافيين بعدما شوهدت النجمة جين فوندا، الحائزة على الأوسكار مرتين، في صالون للتجميل في بيفرلي هيلز قبل احتفالها قريبا بعيد ميلادها الثمانين.
«هل يعقل حدوث هذا؟»
تساؤل لبعض المراقبين بعدما زعمت مجلة «بوليتيكو» الأميركية أن إدارة الرئيس السابق أوباما غضت النظر عن قيام عملاء لحزب الله بتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة مقابل التوصل الى اتفاق نووي مع إيران.