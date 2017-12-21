«كنا لا نخرج من البيت إلا قليلا خلال السنة الأولى من زواجنا»

مذيعة التلفزيون البريطاني ديبي ماكجي تعترف بأن التعليقات الساخرة التي كانت تتلقاها من الناس بسبب فارق السن ـ 20 سنة ـ بينها وبين زوجها بول دانييلز، فنان الألعاب السحرية، جعلتهما يعيشان في عزلة تامة بعيدا عن المجتمع.