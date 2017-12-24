«هي آسفة جدا، ولم تكن تقصد ذلك أبدا»

المتحدث باسم قصر باكينغهام يعتذر بعدما زينت ميشال، أميرة كنت، فستانها بدبوس (بروش) عنصري على شكل زنجي خلال حفل الغداء الذي استضافته الملكة إليزابيث في القصر، وحضرته ميغان ماركل خطيبة الأمير هاري، التي تنحدر من أب أبيض وأم سوداء البشرة.