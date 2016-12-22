أكدت شركة «المدينة الهندسية» مشاركتها كراع رسمي لمعرض البيت الحديث والذي تقيمه وتنظمه شركة معرض الكويت الدولي في الفترة من 21 حتى 31 ديسمبر الجاري بالصالة رقم 5 على أرض المعارض الدولية بمشرف بمشاركة 30 جهة مختلفة الأنشطة.



وبهذا الشأن، قالت مديرة العلاقات العامة والتسويق في الشركة نور يوسف ان شركة «المدينة الهندسية» تأسست عام 2002، حيث حرصت خلالها ادارة الشركة منذ هذا التاريخ على تقديم أفضل خدمة وجودة لعملائها الكرام وبأسعار تنافسية، ما أدى إلى توسع أنشطة الشركة لتضاهي كبرى المؤسسات في مجال تكنولوجيا المياه وأنظمة التهوية المركزية.



وأضافت ان الشركة تحرص على تواجد علامتها التجارية في كبرى المشاريع في الكويت، ونسعى جاهدين للحصول على وكالات عالمية عالية الجودة لتتلاءم مع الظروف المناخية للكويت مع الحرص على تقديم أفضل خدمات ما بعد البيع، آخذين بعين الاعتبار دائما ملاحظات عملائنا الكرام.



كما لفتت الى ان ادارة الشركة تطمح للوصول إلى تحقيق أعلى نسبة بيع في مجال المبيعات في سوق الكويت خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتركيز أكثر على مستوى خدمة عملائنا، من خلال توفير افضل الماركات العالمية، وجميع الخدمات اللازمة لعملائنا الكرام بأسرع وقت ممكن وبأعلى جودة وبأسعار تنافسية مناسبة.