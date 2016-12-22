أطلقت شركة زين أحدث عروضها التسويقية لعملاء الدفع المسبق بمناسبة بدء موسم التخييم، والذي تقدم من خلاله باقتين لإنترنت الدفع المسبق لتلبي احتياجات عملائها المختلفة على شبكتها الأحدث في الكويت.



وأوضحت الشركة في بيان صحافي أنها صممت العرض الجديد بشكل حصري ليخدم احتياجات ومتطلبات عملاء الدفع المسبق مع قدوم موسم التخييم في الكويت، والذي يعتبر من أكثر الأنشطة المحببة إلى المجتمع الكويتي، حيث يشمل العرض باقتين مختلفتين لإنترنت الدفع المسبق على شبكتها المتطورة التي تغطي جميع مناطق الكويت.

وبينت زين أن العرض الجديد يتضمن باقة الـ 24 دينارا، والتي تشمل إنترنت LTE-A بسعة 1 تيرابايت لمدة شهرين مع جهاز Hotspot مجانا، وذلك مع إمكانية التجديد بقيمة 7.5 دنانير فقط، أما الباقة الثانية بقيمة 27 دينارا فتشمل إنترنت LTE-A بسعة 1.5 تيرابايت لمدة 3 أشهر وجهاز Hotspot مجانا مع إمكانية التجديد بقيمة 9.5 دنانير فقط.

وأشارت الشركة إلى أنها وبطرحها لهذا العرض الجديد فإنها تلتزم بتجديد العهد مع عملائها بتوفير عروض تسويقية مرنة تلاقي احتياجاتهم وتتناسب مع اهتماماتهم المختلفة، وذلك بالشكل الذي يعزز من موقعها الريادي كأكبر شركة تقدم خدمات الاتصالات المتنقلة لأكبر عائلة مشتركين في الكويت.

وأكدت زين أنها حريصة على ترسيخ علاقتها مع عملائها، حيث تعمل باستمرار على تطوير كل خدماتها لعملائها من ذوي الدفع الآجل والمسبق للمحافظة على المكانة الريادية التي وصلت إليها في السوق، مؤكدة أنها عند وعدها دائما بتقديم الحلول العملية التي تناسب أسلوب حياة عملائها سواء على المستوى الشخصي أو العملي.

وأضافت الشركة أن هذه الباقات المصممة خصيصا لعملاء الدفع المسبق ترسخ من مساعيها المستمرة في أن تصدر مفهوما فريدا لنوعية خدماتها، وذلك بما يضع قاعدة عملائها في بؤرة الثورات التكنولوجية باستمرار.