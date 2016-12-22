تم تمديد عرض شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين، الموزع والوكيل المعتمد لسيارات نيسان في الكويت، لحملة «أسعار المينا» لليوم فقط على جميع موديلات «نيسان»، من سيارات السيدان، والسيارات الرياضية، وسيارات الدفع الرباعي، بسبب الإقبال الشديد الذي شاهدته نيسان البابطين خلال هذا العرض، والذي بدأ هذا الاسبوع وكان ساريا فقط لأربعة أيام، وتأتي حملة «أسعار المينا» من جديد بناء على النجاح الهائل الذي حققته العام الماضي.

وامتدت الحملة ذات العروض الاستثنائية لمدة أربعة أيام فقط من 18 إلى 21 ديسمبر 2016 مع تمديدها لليوم فقط، في جميع صالات عرض «نيسان البابطين»، وتقدم للعملاء فرصة فريدة لاقتناء احدى سيارات «نيسان» المفضلة لديهم.

ولا شك أن شراء سيارة جديدة، هو أجمل هدية مميزة لبداية السنة الجديدة، التي يمكن أن يتمتع بها أفراد العائلة. ونيسان البابطين تدعو جميع العملاء للاستفادة من حملة «أسعار المينا»، التي تطرح لمرة واحدة في السنة، وتنتهي اليوم.

وتشمل الحملة المميزة، السيارة التي تحتل الصدارة في فئة سيارات الدفع الرباعي «نيسان باترول، بطل جميع دروب الحياة، والتي تتوافر بسعر استثنائي، كما يضم العرض «نيسان باثفايندر» سيارة الدفع الرباعي الكروس أوفر ذات التكنولوجيا المتطورة، و«إكس ترايل» مركبة الدفع الرباعي العائلية المناسبة لجميع الطرقات، و«نيسان جوك» المعروفة بتنوعها.

وفي فئة السيدان، يشمل العرض، سيارة «نيسان ماكسيما» الفاخرة ذات التكنولوجيا الفائقة ومستويات الأداء العالية، التي تأتي مع مجموعة من المحركات القوية، فضلا عن مجموعة أخرى من الخيارات الجذابة. وحثت «نيسان البابطين» جميع العملاء للاستفادة من العرض الرائع الذي ينتهي اليوم.