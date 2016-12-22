المعرض يضم أكثر من 70 شركة ويُقام خلال الفترة من 16 إلى 18 يناير





بعد اكتمال عقد الشركات الراعية والمشاركة في معرض هوريكا الكويت في دورته الجديدة، التي ستنطلق خلال 16 إلى 18 يناير 2017، كشفت مدير عام شركة ليدرز غروب نبيلة العنجري، عن أن المعرض سيشهد تنظيم مجموعة كبيرة من مسابقات الطهي بمشاركة أكثر من 250 طاهيا من مختلف الفنادق والمطاعم الكبرى بالكويت ومنطقة الشرق الأوسط، تحت إشراف لجنة تحكيم عالمية تتكون من 9 خبراء تم اختيارهم من مختلف مدارس الطهي حول العالم، للارتقاء بمستوى معرض هوريكا والحفاظ على المكانة العالمية التي حققها خلال دوراته الماضية، وتعزيز الصورة الرائدة التي تحتلها الكويت في قطاع الضيافة، وتشارك في فعالياته أيضا أكثر من 70 شركة ومؤسسة من الشركات الرائدة في قطاعات الضيافة والصناعات الغذائية والتجهيزات الفندقية، بالإضافة إلى مجموعة من شركات الطيران والنقل والشحن ومكاتب السفر.

وأوضحت العنجري ان لجنة التحكيم سيترأسها، مدير وشريك في «برينستيم» ورئيس الطهاة لمطاعم لونوتر (سابقا) الشيف سمعان هلال، وتضم اللجنة في عضويتها 8 من خبراء الطهي على مستوى العالم هم:

٭ رئيس الاتحاد العالمي للطهاة (WACS)، ورئيس جمعية الطهاة في الإمارات الشيف توماس غوجلر- ألمانيا ويضم هذا الاتحاد أكثر من مليوني عضو من جميع دول العالم.

٭ رئيس نقابة الطهي الإماراتية، ومساعد نائب رئيس الاتحاد العالمي للطهاة (WACS)، ومستشار الطهي في جمعية ذواقي الطعام بالإمارات الشيف ميشيل أوي ـ فرنسا.

٭ المستشار العالمي للطهي، وممثل الأكاديمية الوطنية الفرنسية للطهاة ـ وكذلك الشرق الأوسط ودول «التعاون» الشيف شارل عازار ـ من لبنان.

٭ رئيس أكاديمية الشوكولاتة في دبي، ومستشار أكاديمية الشوكولاتة بالإمارات الشيف فيليب مارند - فرنسا.

٭ المستشار العالمي للطهي، ورئيس الطهاة في فرنسا، وعضو في الأكاديمية الوطنية الفرنسية للطهاة الشيف مارك بايون - فرنسا.

٭ السفير الهندي لطهاة بلا حدود WCWB))، والمحكم المعتمد للاتحاد العالمي للطهاة (WACS) الشيف سوريي سيبال ـ الهند.

٭ رئيس الطباخين المعتمد في الاتحاد العالمي للطهاة ((WACS الشيف بول برشويلر ـ تايلند.

٭ الرئيس التنفيذي لفنادق هيلتون الشيف جهاد دفوني ـ لبنان.