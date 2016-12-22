«إتقان» ستعرض مشروعاتها في المهندسين والعجوزة و6 أكتوبر

«الرواد» تطرح مشروعات جديدة في القاهرة الجديدة بأنظمة سداد مرنة

«بي تو بي»: العقار المصري أحد أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار حالياً

«معمار» تستعد لضخ استثمارات جديدة بالسوق العقاري المصري في القاهرة الجديدة تواصل شركات العقار المصريــــة استعــــراض مشروعاتها بمعرض العقار المصري «عمار يا مصر» المقام في فندق كراون بلازا- قاعة البركة، الذي تنظمه الشركة المتحدة للتسويق وتنظيم المعارض UNIEXPO بالتعاون مع شركة «عمار يا مصر» لتنظيم المعارض والتسويق وبإشراف الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات ومكتب التمثيل التجاري العقاري، ويفتح المعرض أبوابه أمام الزوار يوميا في المواعيد التالية: (الخميس من 11 صباحا حتى 10 مساء)، (الجمعة من 4 عصرا حتى 10 مساء)، و(السبت من 11 صباحا حتى 10 مساء). تواصل شركات العقار المصريــــة استعــــراض مشروعاتها بمعرض العقار المصري «عمار يا مصر» المقام في فندق كراون بلازا- قاعة البركة، الذي تنظمه الشركة المتحدة للتسويق وتنظيم المعارض UNIEXPO بالتعاون مع شركة «عمار يا مصر» لتنظيم المعارض والتسويق وبإشراف الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات ومكتب التمثيل التجاري العقاري، ويفتح المعرض أبوابه أمام الزوار يوميا في المواعيد التالية: (الخميس من 11 صباحا حتى 10 مساء)، (الجمعة من 4 عصرا حتى 10 مساء)، و(السبت من 11 صباحا حتى 10 مساء).

«إتقان العقارية»

بهذه المناسبة، يقول المدير التنفيذي في شركة مجموعة اتقان العقارية رامي الجمال ان المجموعة تعمل بقوة لإرضاء كل عملاء الشركة لاختيارهم من المشروعات المميزة داخل جمهورية مصر العربية، حيث ان الشركة ستقوم بعرض بعض المشروعات المميزة جدا مثل مجموعة لاسيرينا (الساحل الشمالي والسخنة وعيون موسى وشرم الشيخ)، حيث اكد ان شركة لاسيرينا تتميز بمصداقيتها في السوق المصري مــن حيث اختيار المواقع وأنظمـــة السداد التي تتناسب مع جميع العملاء وتبــــدأ من 10% فقـــط وأقساط حتى 7 سنوات بدون فوائد.

وأضاف ان الشركة ستقوم بعرض بعض مشروعاتها المملوكة للشركة داخل منطقة المهندسين والعجوزة و6 أكتوبر، ويقول الجمال ان الشركة ستعلن عن مفاجأة جديدة داخل جمهورية مصر العربية لزوار المعرض.

«الرواد للإنشاء والتعمير»

أعلنت مجموعة الرواد للإنشــاء والتعمير عــــن مشاركتها بالمعرض، حيث يقول مدير القطاع التجاري بها محمد سرور ان الشركة استطاعت على مدى 20 عاما بالتخطيط الهندسي الدقيق والبحث المستمر عن افضل المواقع والالتزام في مواعيد التسليم لنكون رواد الانشاء والتعمير في القاهرة الجديدة والتجمع الخامس.

وتحدث سرور عن طرح مشروعات جديده في منطقة اللوتس بالقاهرة الجديدة بأنظمة سداد بها مرونة لتناسب الجميع، وأضاف سرور ان الشركة تسعى الى مساعدة الشباب في تحقيق حلم امتلاك شقة العمر في القاهرة الجديدة بطرح شقق سكنية فاخرة بمنطقة بيت الوطن بمقدم 15% فقط والباقي بالتقسيط حتى 48 شهرا بدون فوائد.

«بي تو بي للاستثمار العقاري»

أعلنت شركة «بي تو بي للاستثمار العقاري» عن مشاركتها بالمعرض، حيث يقول رئيس قطاع المبيعات في الشركة رياض العادلي ان المناخ الاقتصادي في مصر يشهد في الآونة الأخيرة كثيرا من الإصلاحات في العديد من القطاعات منها النقدي والمالي والتشريعي، حيث نجحت السوق العقارية بمصر في أن تجعل من نفسها احد اهم القطاعات الجاذبة للاستثمار انطلاقا من كونها اكثر أنواع الاستثمارات تحقيقا للربحية والأمان وربما الأوفر حظا في مستقبل لا مجال فيه للخسائر.

ويؤكد العادلي ان السوق العقاري المصري يتمتع بميزة غير موجودة في باقي الأسواق الأخرى وهي وجود طلب غير عادي ومتزايد على الإسكان الاقتصادي والمتوسط والفاخر وذلك لعدة أسباب، منها وجود 900 ألف حالة زواج جديدة سنويا وهو ما يتطلب وجود نحو 250 ألف وحدة سكنية جديدة، ان مصر تتمتع بزيادة سكانية تفوق باقي الدول المجاورة بما يؤدي الى زيادة مماثلة في الطلب على الوحدات السكنية، تشبع أسواق عربية رائدة بالخليج وبالأخص السوق الإماراتية والسعودية والقطرية والتي يداهمها شبح الركود رغم ما تملكه من ثروة عقارية، فعقارات مصر ستمثل طوق النجاة لشركات الاستثمار العقاري بنهاية 2016، خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وهو ما ادى الى إحجام المستثمرين بدول الخليج العربي عن عقد صفقات جديدة خوفا من انهيار الاسعار. الى جانب تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات المختلفة، ما كان له الاثر الإيجابي على زيادة تدفق رؤوس الاموال للمستثمرين العرب في السوق العقاري المصري.

ويرى العادلي ان السوق العقاري المصري يعتبر من أقوى الاسواق العقارية العالمية ازدهارا وسيستمر في الانتعاش لمدة لا تقل عن عشر سنوات قادمة.

«المنارة للتنمية العقارية»

كما انضمت شركة المنارة للتنمية العقارية الى الشركات العارضة بالمعرض، حيث يقول مدير المبيعات فيها جمال عطية ان شركة المنارة هي شركة رائدة في السوق العقاري المصري حيث تتخذ من مدينة القاهرة الجديدة مقرا لمشروعاتها لما تحتويه من طابع جمالي واستثماري تنفرد به دون غيرها من المدن حيث تأسست الشركة في 1998 وقد وصل عدد مشروعاتها الى اكثر من 80 مشروعا حازت إرضاء اكثر من 100 عميل، حيث أوضح تقرير مبيعات الشركة لسنة 2015 ان نحو 60% من المبيعات عن طريق عملائها السابقين ما يعطي نجاحا كبيرا للشركة في تطبيق مبدأ «انت واحد من العيلة» الذي اسعد الكثير من العملاء.

«معمار للتطوير العقاري»

وتنضم للشركات العارضة بالمعرض أيضا شركة معمار للتطوير العقاري، حيث تستعد الشركة لضخ استثمارات جديدة بالسوق العقاري المصري وتحديدا بالقاهرة الجديدة، حيث تسعى من خلال هذه الاستثمارات الى تلبية طلبات الشراء المتزايدة في الفترة الأخيرة، حيث ان مؤشرات الإقبال على الشراء لتلبية طلبات الشراء زادت في الربع الاخير من العام الحالي بعد الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر وما نتج عن الفارق الكبير في سعر الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى على الرغم من تقلبات السوق وزيادة أسعار المواد الداخلة في قطاع البناء والتشييد.

وتسعى الشركة الى توفير أقصى عدد من الوحدات التي تلبي احتياجات العملاء من راغبي السكن والاستثمار بالسوق العقاري المصري بشتى الاحياء وافضل المواصفات وبأنظمة سداد مختلفة حيث اعتمدت خطة لتنفيذ اكثر من 35 مشروعا متنوعا من المتوقع تسليمها بحلول 2018 / 2019.

وتهدف المرحلة الاولى الى ضخ وتمويل اكثر من 15 مشروعا متنوعا بمنطقة اللوتس الجديدة التي تمتاز بموقع رائع في المنتصف بين اهم وأكبر شارعين رئيسيين في التجمع الخامس ومطلة مباشرة على شارع يجمع بين اكبر وأهم الأندية الرياضية والاجتماعية في قطـاع اللوتس.

ان رؤية «معمار» للاستثمار في السوق العقاري مبنية على رصد دقيق لمتغيرات السوق والعوامل المؤثرة به وتطوراته، حيث تقدم «معمار» خدمات الاستثمار العقاري السكني والتجاري بصورة احترافية تضمن افضل خيارات السكن بالإضافة الى تنمية الاستثمارات ومضاعفاتها.

«برج جلوبال العقارية»

كما انضمت مجموعة برج جلوبال العقارية الى الشركات العارضة بالمعرض، حيث أعلن المدير التنفيذي لمجموعة برج جلوبال العقارية سامح الجمال مشاركة شركته بطرح المرحلة الخامسة والأخيرة من مشروع جاردن هيلز، حيث اتبعت الشركة إستراتيجية جديدة ترتكز على توفير مشروع متميز يلبي متطلبات واحتياجات العميل المصري والكويتي على حد سواء.

وأضاف أن مشروع جاردن هيلز الذي يتميز بتصميمه المعاصر والمتميز عن باقي المشاريع من حيث موقعه وأسعاره التنافسية حيث يقع مشروع جاردن هيلز في قلب مدينة السادس من أكتوبر ويتميز موقعه بالخصوصية التامة، حيث إجمالي مساحة المشروع 130 ألف فدان بنسبة مباني لا تتجاوز 25% من إجمالي مساحة المشروع بعدد وحدات يتجاوز 3 آلاف وحدة سكنية، وتتميز المرحلة الخامسة من مشروع جارد هيلز بموقعها المتوسط للمشروع، حيث قلب الخدمات والمساحات الخضراء والملاعب الرياضية وحمامات السباحة ومناطق ألعاب الأطفال ومساحات تتراوح بين (130 مترا و200 متر) وتقدم الشركة العديد من التسهيلات لعملائها تتمثل في سداد 25% مقدم وباقي ثمن الوحدة أقساط لمدة 5 سنوات وغيره من التسهيلات، فمشروع جاردن هيلز ليس مكان سكن فحسب، بل وسيلة لإضفاء طاقة مستفيدين بعيدة عن صخب المدينة حيث سيكون متكاملا بذاته بما يمكن سكانه من العيش حياه قرية بكامل خدماته بمتعة الحياة.