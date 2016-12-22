نظام الدفع يولد المزيد من عزم الدوران قياساً بأي دراجة رياضية مزودة بمحرك تقليدي

أعلنت شركة نيو جينريشن موتـــورسايكلـــز (NGM)، الوكيل الحصري لدراجات «زيرو موتورسايكلز» في منطقة الخليج العربي، عن طرح مجموعة طرازات عام 2017 للعملاء من الشركة الرائدة عالميا في مجال مبيعات وتقنيات الدراجات الكهربائية. ومع توليدها لعزم دوران أكثر بواقع 19% وقوة أكثر بنسبة 11%، تعتبر الدراجة النارية الجديدة أول خطوط الإنتاج في العالم والتي يتجاوز مدى التشغيل الخاص بها 322 كم مع عملية شحن واحدة. وتشتمل قائمة التطويرات التي خضع لها نظام الدفع Z-Force الخاص بدراجات «زيرو» على زيادة العتبة الحرارية للمحرك العامل بتقنية المغناطيس الداخلي (IPM) إلى جانب ضوابط التحكم بالمحرك التي تعمل وفق قوة أعلى للتيار الكهربائي. وجنبا إلى جنب، تساهم هذه التحسينات في إنتاج تسارع أكبر عبر سرعات دوران المحرك و116 رطل قدم من عزم الدوران الآني في طرازات Zero SR وZero DSR ـ أكثر من أي دراجة نارية رياضية بمحرك عامل بالوقود بسعة 1000 سم مكعب.

وبهذا الصدد، قال علي فيصل المطوع، مدير عام شركة نيو جينريشن موتورسايكلز: يغمرني الحماس حيال إطلاق هذه الدراجة الجديدة في الكويت. وكانت دراجات «زيرو موتورسايكلز» قد حصدت بالفعل مستويات عالية من الشعبية بين أوساط السكان، ويقدم الطراز الجديد لعام 2017 تجربة محسنة من جميع النواحي، ومن المنتظر أن يستقبله العملاء بكثير من الحماسة. ونحن نتطلع قدما للترحيب بالعملاء في صالات العرض الخاصة بالشركة ومساعدتهم في الطلب المسبق لدراجاتهم الخاصة».

بدوره، قال آبي أسكينازي، رئيس التقنية في دراجات زيرو موتورسايكلز: «تقدم مجموعة طرازات «زيرو» لعام 2017 لراكبي الدراجات المزيد من القوة والتنوع والخيارات أكثر من أي وقت مضى. وبالنسبة لهؤلاء المهتمين بالطرق الأكثر إمتاعا للتنقل بكفاءة في بيئاتهم الحضرية، قمنا بإطلاق دراجتي Zero S وZero DS ZF6.5 الجديدتين والأقل وزنا.

ومن الناحية الأخرى، تقدم الطرازات الأقوى لدينا Zero SR وZero DSR الآن المزيد من الإثارة مع المستويات الأعلى من عزم الدوران الجبار، وفي ذات الوقت، تقدم هاتان الدراجتان مستوى مرتفعا من الكفاءة في استهلاك الوقود ودون الحاجة لإجراء أي عمليات صيانة روتينية».

وتعد الدراجتان الجديدتان Zero S ZF6.5 street bike وZero DS ZF6.5 dual sport بمنزلة خيار مثالي للتنقل في المناطق الحضرية المكتظة. وتنطوي هاتان الدراجتان الاقتصاديتان على بطارية مدمجة أخف وزنا بمقدار 95 رطلا، لتوفر تحكما أكبر ومساحة إضافية لتخزين مريح وآمن. أما بالنسبة للباحثين عن مدى تشغيلي أطول، فتبرز طرازات Zero S وZero SR ZF13.0 المزودة بخزان الطاقة الإضافي الذي يأتي ضمن التجهيزات الاختيارية ليساعد الدراجة الآن على توفير مدى تشغيلي يتجاوز 161 كم على الطرق السريعة و322 كم ضمن المدينة، وهو أطول مدى قيادة لأي دراجة كهربائية تم إنتاجها.

وتمتاز خزانات الطاقة الخاصة بنظام الدفع Z-Force الخاص بدراجات «زيرو» بامتلاك أعلى مستويات القوة وكثافة الطاقة في قطاع المركبات الكهربائية. وفي طرازات عام 2017، تنطوي هذه الخزانات على معالجات أكثر قوة وابتكارات هندسية جديدة في بنية البطارية التي تبسط التوصيل البيني للخلايا، ما يمنح هذه البطاريات قدرا أكبر من القوة والموثوقية. وتتميز خزانات الطاقة العاملة بتقنية «ليثيوم- أيون» المتطورة بعدم حاجتها للصيانة وتصميمها الذي يركز على تجاوز العمر الافتراضي للدراجة، إلى جانب كونها مدعمة بكفالة لمدة خمس سنوات لعدد غير محدود من الكيلومترات.