أبو عمارة: نقدم نخبة من المشاريع العقارية المميزة تراعي أولويات العملاء من حيث الجودة والتنوع

كشفت المملكة الخليجية عن مشاركتها في «معرض الفرص العقارية» الذي تنظمه شركة أروما لتنظيم المعارض والمؤتمرات في الكويت في الفترة ما بين 8 و11 يناير المقبل وذلك بمشاركة 33 شركة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

بهذه المناسبة، قال مدير المبيعات في الشركة إبراهيم أبو عمارة إن المعرض يعتبر فرصة تسويقية مميزة لكل المهتمين بالقطاع العقاري من الشركات ورجال الأعمال والمطورين العقاريين بالإضافة إلى العملاء، مبينا بأن ما سيتم عرضه من مشاريع وما سيتم تبادله من معلومات وخبرات وتجارب عقارية رائدة وتواصل مباشر من شأنه أن يشكل رافدا اقتصاديا مستداما يمكن البناء عليه في المراحل الاقتصادية المقبلة، خاصة أن الكويت تسعى، بتوجيهات من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد إلى إشراك القطاع الخاص بشكل فاعل ومؤثر في دعم وتنشيط الاقتصاد الكويتي.

وأضاف أبو عمارة بأن المملكة الخليجية لديها نخبة من المشاريع العقارية المميزة التي تراعي أولويات العملاء من حيث الجودة والتنوع الجغرافي، بالإضافة إلى التنوع الشخصي لتتناسب مع الأذواق المختلفة للعملاء من حيث الكم والنوع، مشددا على أن الناظم الرئيسي والاستراتيجي الذي تنطلق منه الشركة هو المصداقية والشفافية لتقديم أفضل العروض في أكثر الدول والمناطق جاذبية من حيث الطبيعة والمستقبل العقاري.

وأشار أبو عمارة إلى أن الشركة تسعى إلى توسيع مشاريعها ونشاطاتها العقارية في كل الدول التي يمكن أن توفر فرصا عقارية مميزة بعوائد سنوية جيدة ومضمونة، لافتا إلى أن الشركة قامت بإنجاز العديد من المشاريع المميزة في وقت قياسي قصير منذ تأسيسها مثل مشروع فنادق مجموعة الحرمين المتحدة بالمدينة المنورة في المنطقة المركزية بجوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بأسعار تنافسية بصكوك تملك لمدة 25 سنة. كما أكد أبو عمارة بأن المملكة الخليجية تختار مشاريعها بناء على دراسات علمية متخصصة للأسواق العقارية داخل الكويت وخارجها، ويتم اختيار المشروع الناجح بناء على نتائج هذه الدراسات مع الأخذ بعين الاعتبار توجهات وتطلعات كافة شرائح العملاء، مشيرا إلى أن هذه الدراسات أكدت بأن السوقين المصري والتركي يأتيان في المقدمة ويليهما السوق السعودي بما فيه من سياحة دينية وبعده السوق الأوروبي العقاري بشكل عام.

وختم أبو عمارة مؤكدا على حرص الشركة على تعزيز ثقة العملاء بالشركة ماديا ومعنويا من خلال تقديم أفضل الفرص وضمان الجودة بالإضافة الى التمسك بالمصداقية والشفافية التي تعتبر من أهم عوامل نجاح الشركة منذ تأسيسها، مشددا على أن إرضاء العملاء وتحقيق متطلباتهم هو السمت الذي تضعه الشركة وتسير نحوه بكل إصرار وثقة.