أعلن QNB الكويت، الفرع المحلي لمجموعة QNB، المؤسسة المالية الرائدة في الشرق الأوسط وأفريقيا، عن إطلاق تطبيقه الخاص بالخدمات المصرفية عبر الجوال بميزات جديدة تقدم المزيد من الراحة وسهولة الاستخدام لعملائه.

ويتوافر التطبيق على هواتف آيفون واندرويد، كما تتوافر نسخة للأجهزة اللوحية من نوع آي باد واندرويد.

ويمكن تحميل التطبيق من خلال متاجر التطبيقات على النظامين عن طريق إدخال كلمة «QNB Mobile» للهاتف الجوال أو «QNB Mobile for Tablets» على الجهاز اللوحي في خانة البحث.

ويقدم التطبيق للعميل العديد من الميزات، بما فيها إمكانية الاطلاع على جميع حساباته في QNB حول العالم، وعلى تفاصيل معاملاته المصرفية، وسداد البطاقات، والاطلاع على تفاصيل ومعلومات القروض، والقيام بالتحويلات داخل حسابات QNB أو لأي مكان في العالم، وطلب دفاتر الشيكات، وطلب منتجات QNB، وتحديد مواقع الصراف الآلي والفروع، والاطلاع على أسعار الفائدة وأسعار صرف العملات الأجنبية، والعديد من الميزات الأخرى.

وعلاوة على ذلك، تعتبر أبرز ميزة في تطبيق الخدمات المصرفية ميزة «Chat QNB»، والتي يمكن للعملاء استخدامها للتحدث مع فريق خدمة العملاء والحصول على الدعم على مدار الساعة.

وبالإضافة إلى الخدمات المصرفية عبر الجوال، يقدم QNB الكويت خدمات مصرفية مميزة مجانية عبر الإنترنت حائزة جوائز عالمية تتيح للعملاء الوصول إلى نطاق واسع من الخدمات المصرفية الحصرية عبر الإنترنت تمكنهم من الوصول إلى حساباتهم وتنفيذ العديد من المعاملات من أي مكان وفي أي وقت.