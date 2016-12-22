أصدر البنك المركزي، أمس، سندات خزينة بقيمة 100 مليون دينار (325 مليون دولار)، تستحق في ديسمبر 2019، وبفائدة بلغت 1.75%، حسب «مباشر».

وبحسب بيانات المركزي، تمت تغطية سندات الخزينة التي طرحها البنك المركزي بنحو اقترب من 4 مرات.

وتخطت إصدارات المركزي من سندات الخزينة منذ بداية العام المالي الذي يبدأ في أبريل المليار دينار (3.25 مليارات دولار).

وتسارعت وتيرة إصدار الكويت لأدوات الدين العام خلال الأشهر الماضية بالتزامن مع التوجه نحو الاستدانة من الأسواق العالمية عبر سندات بقيمة 10 مليارات دولار.

وتهدف إصدارات المركزي إلى تمويل عجز الموازنة الذي من المتوقع بلوغه في موازنة 2016 -2017 نحو 9.5 مليارات دينار، بعد استقطاع 10% من الإيرادات لصالح صندوق احتياطي الأجيال القادمة.

ووفقا لبيانات المركزي، سجل الدين العام الكويتي مستويات قياسية بنهاية سبتمبر الماضي ليصل إلى 2.76 مليار دينار، بزيادة كبيرة بلغت 75% مقابل مستوياته في سبتمبر 2015 التي بلغت 1.57 مليار دينار.