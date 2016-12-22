المؤشر السعري إلى 5672 نقطة بسبب النشاط المضاربي

شريف حمدي

ارتفعت مؤشرات سوق الأسهم الكويتية في تعاملات أمس بشكل جماعي، ليسجل المؤشر السعري أعلى مستوى له في 2016، حيث وصل المؤشر إلى 5672 نقطة. وكانت البورصة الكويتية استهلت العام الحالي بمستوى 5615 نقطة، وتراجعت خلال تعاملات العام إلى ما دون 5000 نقطة على وقع تراجع أسواق المنطقة جراء انخفاض أسعار النفط. وزادت خسائر المؤشرات الثلاثة خلال العام بشكل لافت، حيث تخطت الـ 10% للمؤشرات الوزنية واقتربت من هذا المستوى للمؤشر السعري، ومع تحسن أسعار النفط الكويتي تحسن أداء السوق بشكل كبير وبدأت المؤشرات في تقليص خسائرها الكبيرة.

ويعد المؤشر السعري الوحيد بين مؤشرات السوق في المنطقة الخضراء، بنسبة ارتفاع 1%، وساهم في تقليص خسائر المؤشر وتحوله للمنطقة الخضراء استهداف الأسهم الأقل من 100 فلس، مع ملاحظة التركيز على الأسهم الأقل من 50 فلسا، بينما المؤشرات الوزنية لاتزال على تراجع بنسبة 1.8% لمؤشر كويت 15، وبنسبة 1.1% للمؤشر الوزني. وأنهت البورصة تعاملاتها أمس على ارتفاع المؤشر السعري بنسبة 0.8% بمكاسب بلغت 4.7 نقاط ليصل إلى 5672 نقطة، وارتفع المؤشر الوزني بنسبة 0.2% بمكاسب 0.8 نقطة ليصل إلى 377 نقطة، كما ارتفع مؤشر كويت 15 بنسبة 0.1% بإضافة نحو نقطة لمكاسبه ليصل إلى 884 نقطة.