قدرة «المركز» على الإيفاء بمستحقاته المالية تعكس صلابة الموقف المالي

أعلن المركز المالي الكويتي (المركز) عن سداد كامل المبلغ الأصلي والفوائد المستحقة لحاملي السندات التي أصدرها في عام 2011 بقيمة إجمالية 22 مليون دينار في موعدها المحدد 19 ديسمبر 2016.

وكان «المركز» قد أصدر هذه السندات بأجل خمس سنوات وتتكون من شريحتين، الأولى بسعر فائدة ثابت مقداره 5% وبمبلغ أصلي بلغ 12.2 مليون دينار، والثانية بسعر فائدة متغير مقداره 2.5% فوق سعر الخصم المعلن من بنك الكويت المركزي وبمبلغ أصلي بلغ 9.8 ملايين دينار.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«المركز» مناف الهاجري: «إن قدرة «المركز» على الإيفاء بكل مستحقاته المالية يعكس صلابة الموقف المالي للشركة نتيجة سياساتها المالية الحصيفة وحفاظها على مستويات سيولة جيدة تحقق التوازن بين استحقاقات الالتزامات مع استحقاقات الأصول.

ويستثمر «المركز» وفق استراتيجية استثمارية حريصة توازن بين تحقيق أفضل العوائد مع المحافظة على مستويات إيجابية للسيولة والمخاطرة تمكنها من مواجهة تقلبات الأسواق، إضافة إلى نظام الحوكمة الذي تتبناه الشركة المبني على أفضل الممارسات.

ولقد مكن هذا كله «المركز» من الحفاظ على تصنيف ائتماني لسندات المركز بدرجة استثمارية عند «BBB» من قبل وكالة التصنيف الائتماني (كابيتال انتلجنس).

وأضاف الهاجري: «إن تسديد هذا الاستحقاق في وقته المحدد نابع من حرص الشركة على استمرار العلاقة الوثيقة مع سوق رأس المال كونه أحد مصادر التمويل الرئيسية للشركة إلى جانب البنوك المحلية والعالمية.

وقد ظهرت قوة تلك العلاقة في الإقبال الكبير على سندات «المركز» سواء المقومة بالدولار التي تم إصدارها بملغ اجمالي بلغ 100 مليون دولار في عام 2007، أو السندات المقومة بالدينار والتي أصدرها المركز في عام 2011 بقيمة 22 مليونا، أو الذي شهده الإصدار الحالي لسندات «المركز» المقومة بالدينار بقيمة اسمية لا تتجاوز 25 مليونا.