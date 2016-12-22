أعلنت شركة الأهلي كابيتال للاستثمار - تابعة ومملوكة بالكامل للبنك الأهلي الكويتي - عن قيامها بطرح أول إصدار للسندات لصالح مجموعة الصناعات الوطنية القابضة بالتعاون مع البنك الأهلي الكويتي.

ويعتبر هذا الإصدار الأول من نوعه بالكويت، حيث إنها سندات دين ممتازة بقيمة 25 مليون دينار ومضمونة بأصول بنسبة تغطية تصل إلى 120% ولا تقل عن 112%. كما تمكنت الشركة من إنهاء إصدار تلك السندات بتاريخ 20/12/2016، وذلك قبل التاريخ النهائي المحدد لذلك وهو 29/12/2016. وقد قامت شركة أهلي كابيتال للاستثمار بدور مدير الإصدار ووكيل الاكتتاب، بينما قام البنك الأهلي الكويتي بدور وكيل السداد.

وقد تم إصدار سندات الدين الممتازة بالقيمة الاسمية المضمونة بأصول لمدة 5 سنوات مع خيار استردادها ودفع قيمتها في نهاية السنة الثالثة من تاريخ الإصدار. كما تم إصدارها بفائدة متغيرة بواقع 2.25% فوق سعر الخصم المعلن من قبل بنك الكويت المركزي، ويبلغ سعر الفائدة على السندات حاليا 4.75% (وسوف تسدد الفوائد في نهاية كل 3 أشهر بعد تاريخ الإصدار). كما أن هذه السندات مضمونة بمحفظة استثمارية من الأسهم المدرجة في بورصة الكويت تديرها شركة أهلي كابيتال.

وقد قيمت وكالة التصنيف الدولية «كابيتال انتليجنس» هذا الإصدار بالدرجة «BBB»، بناء على الأداء التشغيلي الجيد لمجموعة الصناعات الوطنية القابضة، بالإضافة إلى كونها مضمونة بمحفظة أوراق مالية سائلة من استثمارات مودعة لدى شركة أهلي كابيتال بصفتها أمين استثمار مستقلا.

وبهذه المناسبة، صرح الرئيس التنفيذي لشركة أهلي كابيتال للاستثمار محسن الحربي قائلا: «تفتخر شركة أهلي كابيتال للاستثمار بأن تقوم بالدور الرئيسي في ترتيب وقيادة هذا الإصدار الفريد من نوعه لمجموعة الصناعات الوطنية القابضة، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لعملائنا والمستثمرين بشكل عام للاستثمار في سندات من الدرجة الاستثمارية التي تعتبر الأولى من نوعها في الكويت. كما أن نجاح عملية إصدار هذه السندات لم يكن ممكنا دون جهود ودعم من هيئة أسواق المال. أخيرا، فإنني أود أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل المستثمرين من مؤسسات وأفراد، الذين لعبوا دورا حاسما في إمكانية إنهاء هذا الاكتتاب بالكامل قبل تاريخ الإغلاق النهائي المحدد في 29/12/2016».