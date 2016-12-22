افادت شركة «زين» بأن شركة «اثير» قد توصلت الى تسوية شاملة للمطالبات الضريبية المتعلقة بشركة «عراقنا» وشركة «اثير» بعد ان حازت تلك التسوية موافقة مجلس الوزراء العراقي وذلك على النحو التالي:

1 ـ رفع الحجوزات التي كانت قد القيت على حسابات شركة اثير وشركة عراقنا في البنوك العراقية، وقد تم الاجراء بتاريخ 19/12/2016، حيث قامت الهيئة العامة للضرائب بمخاطبة جميع البنوك ذات العلاقة والبنك المركزي العراقي لابلاغهم بذلك، وتم كذلك استخدام جزء من الارصدة الموجودة في هذه الحسابات لتسديد الدفعات التي تنص عليها التسوية.

2 ـ رفع اي حجوزات او قيود على اسهم شركة الاتصالات المتنقلة او الشركات التابعة لها في شركة الخاتم للاتصالات في العراق، وتحديدا شركة الاتصالات المتنقلة وشركة اثير الوطنية (البحرين)، وقد تم الاجراء بتاريخ 19/12/2016 وذلك بمخاطبة الجهات المعنية لرفع الحجوزات.

3 ـ انهاء جميع الدعاوى العالقة مع الهيئة العامة للضرائب ووزارة المالية واسقاطها بشكل نهائي.

4 ـ تسديد مبلغ يعادل حوالي 94 مليون دولار الى الهيئة العامة للضرائب وذلك مقابل اسقاط الهيئة لمطالبتها شركة اثير بتسديد حوالي 187 مليون دولار والذي يمثل ضريبة بيع شركة عراقنا اضافة الى الغاء مبالغ الفوائد والغرامات المترتبة على المبلغ.

5 ـ فتح الباب امام شركة اثير لتقديم الاعتراضات القانونية اللازمة على التقديرات الضريبية الاضافية التي اجرتها الهيئة العامة للضرائب على السنوات 2004 ـ 2007 فيما يخص شركة عراقنا، والسنوات 2004 ـ 2010 فيما يخص شركة اثير حسب قانون ضريبة الدخل العراقي، علما ان كلا من الشركتين كانت قد سددت ضرائب تلك السنوات حسب الحسابات المالية المدققة، إلا ان الهيئة العامة للضريبة ارتأت فرض تقديرات ضريبية اضافية عن تلك السنوات، وقد قامت شركة اثير بتقديم جميع الاعتراضات اللازمة خلال الاسابيع الماضية الى الهيئة العامة للضرائب ضمن الفترة القانونية.

6 ـ توقيع اتفاقيات لتقسيط المبالغ المتبقية من التقديرات الضريبية الاضافية للسنوات الواردة في الفقرة 5 اعلاه بحيث تدفع على 50 شهرا لحين البت بالتقديرات الاضافية من قبل الهيئة العامة للضرائب.

ومن المتوقع ان يكون هناك اثر مالي يقدر بحدود 42.6 مليون دولار على الشركة وذلك كون شركة زين العراق كانت قد اخذت مخصصات في بياناتها المالية.