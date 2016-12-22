تراجع الدولار خلال تعاملات أمس من أعلى مستوى في 14 عاما الذي سجله أمس الأول ملتقطا أنفاسه بعد موجة صعود استمرت منذ انتخابات الرئاسة الأميركية التي أجريت في الثامن من نوفمبر. وارتفعت الكرونة السويدية إلى أعلى مستوى لها في شهرين أمام اليورو بعدما أبقى البنك المركزي السويدي سعر الفائدة الأساسي عند -0.50% ومدد برنامجه للتيسير الكمي وشراء السندات.

وزاد الدولار 4.5% منذ بداية العام الحالي أمام اليورو وسلة من العملات إذ صعد أكثر من 5% منذ انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة على أمل أن تقدم حكومته على خفض الضرائب وزيادة الإنفاق في الموازنة.

وفي غياب بيانات اقتصادية كبرى أو كلمات مرتقبة لواضعي السياسات واقتراب عطلة عيد الميلاد ارتفع اليورو من أدنى مستوياته في 14 عاما ليعود للتداول عند مستوى 1.04 دولار. وارتفع اليورو 0.2% إلى 1.0404 دولار بعدما هبط إلى 1.0352 دولار الثلاثاء وهو مستوى لم يسجله منذ يناير 2003. وأمام العملة اليابانية سجل الدولار 117.67 ينا بانخفاض قدره نحو ين واحد عن أعلى مستوى له في عشرة أشهر ونصف الشهر البالغ 118.66 ينا الذي لامسه في 15 ديسمبر. وهبط مؤشر الدولار المرجح بالتجارة أمام سلة من ست عملات رئيسية 0.1% إلى 103.18 بعد أن بلغ 103.65 الثلاثاء وهو أعلى مستوياته في 14 عاما.