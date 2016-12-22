قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أمس إن الثقة بين الدول المنتجة للنفط مهمة لنجاح اتفاق عالمي لتقليص الإنتاج. ولدول أوپيك مواقف تاريخية متباينة فيما يتعلق بالالتزام بمستويات الإنتاج المستهدفة حيث لا تنفذ تعهداتها في الكثير من الأحيان، وقال نوفاك لتلفزيون روسيا 24 «ليست لدينا أسباب للاعتقاد بأن شخصا ما سوف يخرج عن الاتفاق»، وأضاف «من المهم أن نحافظ على الثقة بين الدول، وإذا فشلنا فسيكون من الصعب التوصل إلى اتفاقات مماثلة في المستقبل». وقال نوفاك أيضا إن إنتاج روسيا من النفط صعب الاستخراج سيرتفع 20% هذا العام مقارنة مع العام الماضي.