قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي مع زيادة مصافي التكرير لإنتاجها بينما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وزادت مخزونات النفط الخام 2.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 ديسمبر لتصل إلى 485.45 مليون برميل في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 2.5 مليون برميل.

وهبطت مخزونات النفط في مركز تسليم العقود الآجلة الأميركية في كاشينج بولاية أوكلاهوما بمقدار 245 ألف برميل إلى 66.26 مليون برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن استهلاك مصافي التكرير من الخام زاد بمقدار 184 ألف برميل يوميا. وارتفعت معدلات تشغيل المصافي بواقع نقطة مئوية واحدة.

وهبطت مخزونات البنزين 1.3 مليون برميل إلى 228.74 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع لرويترز بزيادة قدرها 1.4 مليون برميل.

وأظهرت البيانات انخفاض مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 2.4 مليون برميل مقارنة مع توقعات لتراجع قدره 1.2 مليون برميل.

وارتفعت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي بمقدار 1.04 مليون برميل إلى 7.91 ملايين برميل يوميا.