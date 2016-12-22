ارتفعت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة على غير المتوقع في نوفمبر مسجلة أعلى مستوياتها في نحو عشر سنوات مع تهافت المستثمرين على السوق للاستفادة من أسعار الفائدة المنخفضة تحسبا لزيادات جديدة في تكلفة الاقتراض.

وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين: إن مبيعات المنازل القائمة زادت 0.7% إلى معدل سنوي بلغ 5.61 ملايين وحدة الشهر الماضي، وهي أعلى وتيرة منذ فبراير 2007.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا هبوط المبيعات 1% إلى 5.57 ملايين وحدة. والمبيعات مرتفعة 15.4% عن العام الماضي.

وزادت المبيعات في منطقتي الشمال الشرقي والجنوب بينما تراجعت في الغرب الأوسط والغرب الشهر الماضي. وارتفعت أسعار الرهن العقاري بشكل كبير في أعقاب فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأميركية في 8 نوفمبر.

وينظر إلى مقترح ترامب لزيادة الإنفاق على البنية التحتية وخفض الضرائب على أنه يزيد الضغوط التضخمية.