ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 49 سنتا ليبلغ 50.80 دولارا بزيادة 0.9%، وفقا للسعر المعلن أمس من مؤسسة البترول الكويتية.

في المقابل، تراجعت أسعار النفط خلال المعاملات الآسيوية أمس متأثرة بزيادة غير متوقعة في مخزونات الخام الأميركية في الأسبوع الماضي وتحركات من جانب ليبيا لزيادة الإنتاج خلال الشهور القليلة القادمة.

ونزل خام القياس العالمي مزيج برنت 4 سنتات إلى 54.42 دولارا للبرميل، وصعدت الأسعار إلى 54.69 دولارا للبرميل في وقت سابق من جلسة أمس.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط 5 سنتات إلى 52.44 دولارا للبرميل بعد انخفاضه 81 سنتا عند الإغلاق في الجلسة السابقة.

وكان الخام الأميركي صعد إلى 52.71 دولارا للبرميل في التعاملات المبكرة أمس.