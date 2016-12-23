أعلن الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية، محمد المطيري، عن الانتهاء من تركيب برج التقطير في مشروع الوقود البيئي، مشيرا إلى أن هذا الجزء من المشروع يدخل ضمن أعمال حزمة ميناء عبدالله.

وقال المطيري، إن ارتفاع برج التقطير يبلغ 75 متراً ويزن 900 طن في حين يبلغ قطره 10.5 متر وتم تصنيعه من قبل شركة (جي أس - تك) الكورية.

وأشار إلى أن أعمال حزمة ميناء عبدالله (1) تنفذ عن طريق تحالف شركات (بتروفاك) و (سامسونج) و (سي - بي - آي).

ولفت إلى أن الأعمال الإنشائية نفذتها شركة اتحاد المقاولين (سي سي سي)، موضحا أن هذا الإنجاز يعد محطة رئيسية في سير عمل مشروع الوقود البيئي الذي بلغ تقدم الأعمال فيه 75 في المئة بنهاية نوفمبر 2016.

وأوضح المطيري أن عدد العمالة في المواقع التابعة لمشروع الوقود البيئي بلغ 42 ألف عامل، مشيرا إلى انه من المنتظر الإنهاء من العمل في المشروع خلال العام 2018.