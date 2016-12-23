الهواري: المعرض نجح في جذب انتباه المواطنين والمقيمين

عبدالرحمن خالد

قال الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة التجارة والصناعة د.محمد الجلال ان الوزارة حريصة على مراقبة المعارض العقارية التي تقام في البلاد ومتابعة مدى تطبيقها للوائح والقوانين المعمول بها بالوزارة بغية حماية حقوق المواطنين والمستثمرين وضمانها.

حديث الجلال جاء في تصريحات صحافية على هامش افتتاح معرض «عمار يا مصر» مساء امس الأول في فندق الكراون بلازا، وذلك من تنظيم الشركة المتحدة للتسويق وتنظيم المعارض UNIEXPO بالتعاون مع شركة عمار يا مصر للمعارض والتسويق العقاري وبإشراف الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات ومكتب التمثيل التجاري تحت رعاية الوكيل المساعد لشؤون المنظمات الدولية والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة الكويتية الشيخ نمر فهد المالك الصباح خلال الفترة من 21 إلى 24 ديسمبر.

وأشار الى ان الشركات التي لديها إشكاليات قانونية لا تزال معروضة بالوزارة، محذرا أي شركة تقوم بمخالفة اللوائح والقوانين التي وضعتها الوزارة والمعنية بضبط الجودة في المشاريع والعقود المبرمة.

وأضاف أن الشركة المخالفة تعرض نفسها للمساءلة والعقاب من خلال سحب الرخصة ويمكن أن تحال إلى النيابة العامة في حال رصد الوزارة أي حالة غش أو استغلال للمواطنين والمستثمرين.

وأكد الجلال ان الوزارة تتابع وتراقب بشكل دائم المعارض وذلك حماية للمواطنين، مشددا على ضرورة ان تلتزم الشركات بالشروط واللوائح بخصوص نظام البيع والشراء وايضا الضرائب وغيرها.

وذكر ان معرض «عمار يا مصر» فرصة لدعوة المواطنين والمقيمين للاستثمار في مصر، مشيرا إلى ان الفرص مواتية جدا والأسعار مناسبة ورمزية وهناك تسهيلات ميسرة.

وقال: «ان الجميع يعلم ان الجنيه المصري يتعرض للهبوط وتلك تعتبر فرصة مناسبة للاستثمار في مصر وفرصة لا تعوض».

الجدير بالذكر ان المعرض يضم أكثر من 30 شركة عقارية مصرية من كبرى شركات العقار تستعرض مجموعة ضخمة من أحدث وأكبر المشروعات العقارية في ربوع أرض الكنانة، حيث تضم المشروعات المطروحة كما متنوعا من الوحدات السكنية والتجارية والإدارية والسياحية وتحاكي المشروعات الجديدة آخر صيحة في أنظمة البناء ونظام المدن السكنية «كمبوند».

من جانبه، قال مدير عام الشركة المتحدة للتسويق وتنظيم المعارض UNIEXPO مجدي الهواري: ان معرض العقار المصري يعتبر صورة من صور الترابط الاجتماعي والاجتماعي والاقتصادي الثقافي بين الشعبين الكويتي والمصري لما له من تأثير مباشر على حركة التبادل التجاري والسياحة بين البلدين.

وأضاف الهواري ان المعرض نجح في جذب انتباه المواطنين والمقيمين في الكويت إلى القطاع العقاري والسياحي والمصري، واستطاع في فترة وجيزة تحقيق قدر كبير من النجاح في استقطاب المستثمرين من مختلف البلدان العربية بفضل ما يتمتع به من الجدية والسمعة الطيبة والاشراف الكامل من الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات والتعاون مع مكتب التمثيل التجاري المصري في الكويت.

ولفت إلى ان المعرض الأخير ضم أكثر من 35 شركة مصرية من اكبر الشركات التي تعمل في مجال العقار والاستثمار والتي تعرض عشرات المشروعات في جميع أنحاء مصر.