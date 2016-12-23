أعلنت شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين الوكيل المعتمد لسيارات نيسان في الكويت عن أسعار استثنائية لهذا اليوم فقط وذلك على جميع موديلات «نيسان»، من سيارات السيدان، والسيارات الرياضية، وسيارات الدفع الرباعي.

وتستقبل نيسان البابطين اليوم الجمعة جميع العملاء في معرض نيسان الري فقط من الساعة 2 بعد الظهر وحتى 8 مساء وتقدم للعملاء فرصة فريدة لاقتناء احدى سيارات «نيسان» المفضلة لديهم بأسعار استثنائية لختام عام 2016 بها.

ولا شك ان شراء سيارة جديدة، هو أجمل هدية مميزة لبداية السنة الجديدة، التي يمكن أن يتمتع بها أفراد العائلة، ونيسان البابطين تدعو جميع العملاء للاستفادة من هذه الأسعار الاستثنائية، التي تطرح لمرة واحدة، وتنتهي هذا اليوم.

وتشمل الأسعار الاستثنائية، السيارة التي تحتل الصدارة في فئة سيارات الدفع الرباعي «نيسان باترول، بطل جميع دروب الحياة، والتي تتوافر بسعر استثنائي، كما يضم العرض «نيسان باثفايندر» سيارة الدفع الرباعي الكروس أوفر ذات التكنولوجيا المتطورة، و«إكس ترايل» مركبة الدفع الرباعي العائلية المناسبة لجميع الطرقات، و«نيسان جوك» المعروفة بتنوعها.

وفي فئة السيدان، يشمل العرض، سيارة «نيسان ماكسيما» الفاخرة ذات التكنولوجيا الفائقة ومستويات الأداء العالية، والتي تأتي مع مجموعة من المحركات القوية، فضلا عن مجموعة أخرى من الخيارات الجذابة.

وحثت «نيسان البابطين» جميع العملاء للاستفادة من هذه الفرصة المميزة التي تنتهي اليوم.