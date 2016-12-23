تقي: للمرة الأولى اعتماد ميزانية خالية من العجز

ترأست الكويت ممثلة في مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف عبدالكريم تقي، الاجتماع الـ 105 لمجلس منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) والذي انعقد في قطر تمهيدا لانتقال اعمال المنظمة لمقر الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية في مدينة الرياض.

وقد اكد مدير عام الهيئة بالتكليف عبدالكريم تقي ان الاجتماع شهد للمرة الأولى منذ سنوات اعتماد اول ميزانية للمنظمة خالية من العجز المال وقد تم اعتمادها بإجماع جميع اعضاء المجلس المنعقد، مبينا ان هذه الميزانية تأتي بجهود مجلس ادارة المنظمة في ترشيد بنود المصروفات ووضع القواعد والنظم التي تسهم في تحقيق اهداف المنظمة، بالاضافة الى تركيزه على المشاريع الاستراتيجية ذات القيمة المضافة وحرصه على التوجه نحو تحسين اساليب الرقابة وتوجهها نحو زيادة الشراكة مع القطاع الخاص.

من جانبهم، اكد اعضاء مجلس ادارة منظمة GOIC على هامش الاجتماع ان هذا الانجاز في اعتماد الميزانية الخالية من العجز المالي يحسب لجميع اعضاء مجلس المنظمة بصفة عامة ولرئاسة الكويت لاجتماعات هذه الدورة بشكل خاص حيث صبت جهودها بشكل مباشر في تحسين بيئة الاعمال الادارية والمالية للمنظمة وتقديم ميزانية تحظى بالوفرة المالية ما يمكن الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية من ادارتها بكفاءة وفاعلية، مشيرين الى ان المساهمات المقدمة من الدول الاعضاء في منظمة GOIC كافية لانجاز اهداف المنظمة من دون الحاجة للرجوع للاحتياجات المتاحة في الميزانية.

يذكر ان منظمة الخليج للاستشارات الصناعية GOIC تأسست في عام 1976 من قبل الدول الاعضاء في مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية ممثلين في دول الكويت وقطر وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، كما انضمت الى المنظمة الجمهورية اليمنية في عام 2009.

وقد نصت اتفاقية انشاء GOIC في مادتها الاولى على ان تكون هذه المنظمة اقليمية تتمتع بالشخصية القانونية الدولية، كما حددت الاتفاقية الهدف من انشاء هذه المنظمة والمتمثل في تحقيق التعاون والتنسيق الصناعي بين الدول الاعضاء من خلال جمع ونشر المعلومات عن مشروعات وسياسات التنمية الصناعية وتقديم المقترحا الخاصة بإقامة مشروعات صناعية مشتركة بين الدول الاعضاء، الى جانب تقديم التوصيات للتوفيق بين مشروعات التنمية الصناعية وتنسيق وتطوير التعاون الفني والاقتصادي بين الشركات والمؤسسات الصناعية القائمة او التي ستقام مستقبلا، بالاضافة الى تقديم المساعدة الفنية في تحضير وتقييم المشروعات الصناعية واعداد البيانات والدراسات المتعلقة بالصناعة.