أجرى البنك الأهلي الكويتي السحب الرابع والثلاثين لحملة «ضاعف راتبك» الأسبوعية بتاريخ 19 ديسمبر 2016، وقد تمت عملية السحب في الفرع الرئيسي للبنك بحضور مندوب وزارة التجارة والصناعة الذي أعلن عن الاسمين الفائزين لهذا الأسبوع، وهما: عبدالهادي حزام محسن العجمي، حمد قاسم غلوم جمشير.

ويتضمن العرض الترويجي سحبا أسبوعيا يشمل فائزين اثنين في كل سحب وتستمر الحملة حتى 27 يونيو 2017.

ويحصل العملاء الجدد فور تحويل رواتبهم إلى البنك الأهلي الكويتي على هدية بقيمة 100 دينار تضاف لحسابهم، إلى جانب الدخول في سحوبات أسبوعية للحصول على فرصة لمضاعفة رواتبهم.

أما العملاء الحاليون الذين يقومون بتحويل رواتبهم إلى البنك الأهلي، فلديهم الفرصة أيضا لدخول سحب منفصل والفوز بضعف الراتب.

ومن المقرر أن يجري البنك السحب التالي في 26 ديسمبر 2016 حيث سيتم الإعلان عن فائزين جديدين بعد ذلك مباشرة من خلال وسائل الإعلام المحلية والتواصل مع الفائزين بشكل شخصي بعد إجراء السحوبات.